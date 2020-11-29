國道遭砂石車擦撞！　駕駛一秒亮出「鎮暴槍」射爆擋風玻璃

▲在國道上遭到砂石車擦撞，駕駛秒拿出鎮暴槍射向砂石車擋風玻璃。（圖／翻攝自東森新聞）



記者林彥臣／綜合報導

國道一號新北市五股入口處附近，27日早上發生開槍案件！事件導火線為行車糾紛，後車的砂石車擦撞前方變換車道小轎車，砂石車表示不知情，但轎車駕駛氣得指控肇事逃逸，並且持鎮暴槍追上前開槍，當場射爆砂石車的玻璃，警方到場後依恐嚇危安等罪將轎車駕駛送辦。

砂石車的行車紀錄器拍下事發的經過，在行駛的過程中隔壁車道的轎車，開到了前方放慢速度，並且搖下車窗，隨後駕駛就持槍對著砂石車的擋風玻璃射擊。

▲砂石車擋風玻璃遭到射擊後的毀損痕跡。（圖／翻攝自東森新聞）



根據《東森新聞》報導，砂石車前擋風玻璃毀損，駕駛當場報案，警方到場後起出嫌犯犯案用的這把鎮暴槍，嫌犯怒控車子被砂石車擦撞導致車殼毀損凹陷，對方卻不理會。

砂石車被開槍後，駕駛緊急報警處理，雙方就在現場等國道警方到場，經過警方採證，射擊的子彈是橡膠子彈，犯案槍枝送驗後確認是鎮暴瓦斯槍，未達殺傷力標準值，嫌犯被依恐嚇危安罪，及毀損等罪送辦。

警方指出，像這樣附有塑膠子彈的鎮暴槍屬於低動能遊戲槍，在動能單位20平方焦耳以下都可合法販售，在網路上搜尋，或是到防身用具店面就能買到，不過持鎮暴槍犯案案例層出不窮，雖然今年六月，槍砲彈藥刀械管制條例修法上路，將可改造非法槍械的操作槍納入管制，但鎮暴槍不具致命性，不受規範。

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