喊12hrs救命！獨居男癱軟倒地　警一間一間找…破門驚見他癱躺尿堆





▲許男疑中風倒地，在家喊了12小時救命，鄰居聞聲後趕緊報警才得以獲救。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文、陳韻如／新北報導

新北市三峽警分局鳳民派出所27日晚間接獲報案，稱住處附近某棟樓有人一直在喊救命，警方立刻前往查探，但由於不確定確切位置，警方只好一間一間探詢，最後終於找到求救男子的住處。初步調查，男子獨居，27日晚間疑似中風倒地，而無法動彈的他只好大聲呼喊救命，喊了整整12小時才得以獲救，所幸送醫後並無大礙。

警方調查，58歲許男來自台東，而目前獨自北上工作，並在三峽租屋獨居，但沒想到因近日天氣變化，27日他疑似中風倒地，全身無法動彈的他還因此失禁，讓他不知如何是好，只好大聲求救。

據了解，附近鄰居起初聽聞求救聲時，還以為自己聽錯，但求救聲喊了整整12小時，驚覺不對勁才趕緊報警。警消人員獲報趕抵現場，而由於不知道確切位置，大夥只能一間一間探詢，但因聲音越來越微弱，眾人擔心發生意外，加緊腳步尋找聲音出處，最終才順利找到許男。

然而，因許男租屋處大門深鎖，警消人員只好出動破壞器具破門而入，沒想到一進門就見到許男虛弱癱軟在地，而警消人員初步判定是中風導致，於是立刻將人送醫，並通知家屬。





▲警方破門後驚見許男癱軟在地，緊急將他送醫救治。（圖／記者陳雕文翻攝）

許男家屬接獲通知後，立刻趕赴醫院。此外，家屬也相當感謝警消人員的緊急救援，才讓許男沒有錯過黃金治療時間。