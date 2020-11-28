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不甘當小王！竟拿「沾精衛生紙團」砸人妻公公　敲門狂吼：我愛她

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▲▼ 劉姓徵信業者取得衛生紙團，卻也挨告非法搜索 。（圖／示意圖／非本案紙團）

▲超狂小王拿沾精衛生紙團砸人妻公公，還在人妻住家門外大喊，「我愛她」。（圖／示意圖／非本案紙團）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名小王阿義（化名）愛人妻小君（化名）愛到瘋狂，竟侵門踏戶跑到小君丈夫阿坤（化名）家敲門大喊，「我很愛小君」等，還將沾滿2人體液的衛生紙團丟給阿坤父親，讓阿坤得知後氣炸提告。法院審理後，依法判阿義、小君須連帶賠償阿坤25萬元。

阿坤提告指控，他與小君結婚多年，小君平時因經營麵店，經常半夜才回家，之後為了就近照顧生意，便自行在麵店附近買了間房，2人等於變相分居，而自此之後小君的行蹤也相當可疑，讓他心裡不禁懷疑小君外遇，但卻一直沒有證據。

直到2019年7月間，阿坤突然接獲小君寄來的離婚證書，讓他更加確定小君外遇，誇張的是，小王阿義還在同年9月7日下午跑到他家敲門，並在門外大吼大叫說自己很愛小君，甚至還把沾滿2人體液的衛生紙團、共同出遊的車票、共乘機車閒逛的交通違規舉發照片等丟給阿坤父親，證明自己與小君關係密切、經常同宿。

阿坤提到，阿義還對著父親說，自己跟小君交往很久，還經常在家中發生關係等，讓他氣炸拿著阿義所給的偷情事證對2人提告求償。

法院在審理期間，阿義坦承一切，表示自己與小君交往9個多月，但小君卻否認外遇，辯稱自己雖然跟阿義以每周一次的頻率發生關係，但是因為阿義手中握有她的裸照，她為免裸照外流，才被迫與對方配合。

不過法院審理後不採信小君說法，認定2人的互動確實已逾越社會一般通念所能容忍的範圍，且嚴重侵害阿坤配偶權，因此判2人須連帶賠償阿坤25萬元。全案可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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