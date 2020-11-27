不爽分手…新北男傳肉照：忘了我「天蠍座」？前女友崩潰：他在報復

▲鄒姓男子傳前女友裸照給對方，還恐嚇，「你忘了我是天蠍座了」，讓前女友嚇得報警。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／新北報導

新北鄒姓男子因與前女友有財務糾葛再加上分手，憤而傳送對方裸照恐嚇，「你忘了我是天蠍座了」等語，暗示要將裸照散布出去，讓前女友因此心生畏懼，最後報警處理。法院審理後，依恐嚇危害安全罪判鄒男拘役50天，得易科罰金5萬元。

判決書指出，鄒男與前女友有財務糾葛導致感情不睦，鄒男2019年10月1日一直傳訊給前女友要求見面，但被拒絕，孰料他竟傳送2人過去所拍攝的裸照給前女友恐嚇，「回憶太多」、「是你決定一切的，水能載舟亦能覆舟，你忘了我是天蠍座的」。前女友當下被嚇得回應，「我覺得這是恐嚇，讓我覺得很害怕，真正睡不好的人是我」，最後在友人陪伴下赴警局報警。

前女友事後出庭表示，因為自己有稍微了解星座，認為天蠍座有報復特質，且鄒男還曾經跑到她上班的地方找她，才讓她嚇得決定報警。

不過，鄒男否認犯行，辯稱，自己沒有要恐嚇對方的意思，只是希望好聚好散，而因2人投資股票的本金是由他支出，也是希望前女友能還錢給他。此外，其辯護人也稱，鄒男是因想起過去的美好，才在傳送照片時說「回憶太多」，且對方收到後也沒有害怕的情形，還回覆，「我出門了」等。

對此，前女友表示，過去是鄒男拿錢給他去投資股票，自己不知道為何鄒男會突然跟她要錢。

法院審理後，認為鄒男因債務糾紛及分手事宜，竟不思理性處理，還用裸照恐嚇前女友，且還否認犯行，毫無悔意，因此將他依恐嚇危害安全罪判拘役50天，得易科罰金5萬元。

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