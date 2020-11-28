談判自覺「不被尊重」！怒撂9煞亂棒砸賓士　警4小時火速全逮回

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市新興區七賢二路與南台路上，深夜發生砸車事件，一輛白色賓士車遭一群惡煞持棍棒猛砸，整輛車被砸得板金多處凹陷，擋風玻璃嚴重碎裂，地上滿是掉落的零件及碎片。警方初步調查雙方曾有過糾紛，於4小時內迅速逮捕9人並起獲4支棍棒，全案訊後將依違反刑法150條聚眾鬥毆、毀損罪移送法辦。

▲一輛白色賓士車遭砸，零件掉滿地。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方立刻展開追緝 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

新興分局中山所28日凌晨12點多接獲報案，七賢二路與南台路口有人破壞車輛，現場發現一部白色賓士自小客車遭毀損，車身鈑金多處凹陷、前後擋風玻璃碎裂，後照鏡也被打壞，並將現場被害車主帶返所釐清案情。

▲犯案用工具。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經警方初步調查，26歲的王姓男車主為經紀公司員工，日前其經紀公司的吳姓女子，與另一間經紀公司的舒姓男員工有糾紛，吳姓女子遭到舒姓男員工言語騷擾，以致吳女向公司反映，於是雙方相約調解；事後舒姓男子感受未被尊重，心生不滿遂夥同2名許姓男子及黃姓、傅姓、羅姓、陳姓、林姓及王姓等9人分別乘多部車輛前來砸車。

▲9人被帶回警局 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方立即展開查訪追緝，於短短4小時內迅速逮捕9人並起獲4支棍棒，全案訊後將依違反刑法150條聚眾鬥毆、毀損罪移送法辦。