兩天增23例境外「印尼占大宗」　陳時中：三方面檢討移工政策





▲衛福部長陳時中出席台灣教授協會30週年感恩餐會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

近期境外移入病例不斷，光是這兩天就增加23例境外移入，且大部份屬於印尼移工。衛福部長陳時中今（28）日表示，將檢視移工政策，包含瞭解印尼當地移工訓練管理情況、從印尼入境之陰性證明的有效性研究，以及與勞動部探討近期是否有如此大量移工需求等三方面著手。

中央流行疫情指揮中心昨日公布新增14例境外移入，創下7個月來單日新高，今日又再增加9例，且觀察近期都以印尼移工確診為主。陳時中出席台灣教授協會30週年感恩餐會受訪表示，這段時間世界疫情相當嚴峻，雖然前一段時間相對比較少，當時也一直提出警告，也才提出秋冬專案有一些緊縮防疫政策。

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陳時中表示，近期也不斷檢視移工政策，除了菲律賓外，印尼也已經不管何種身份移工要入住集中檢疫，且完成檢疫後要檢驗，這些確診大多是完成檢疫後才產生，預防措施都有到位。

「不過我們要考量如何讓病例減少」陳時中說，應該更瞭解印尼方面在移工教育訓練、管理有無做好；另印尼移工入境也有繳交陰性證明，該證明的有效性需要進一步研究；另將與勞動部探討，近期是否有需要那麼大量移工，兩者間取得平衡。

在新冠疫苗的部份，陳時中日前宣布包含COVAX平台分配與向單一國際廠商洽談，已經有1500劑疫苗落袋。陳時中今說，近來也持續和其他兩三家積極洽談中，何時能進來正在持續爭取；至於國產疫苗目前還維持在第一期臨床試驗，預期12月初或者中旬，約10日左右可進入第二期，但還需看臨床試驗計畫予以核定。