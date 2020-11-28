　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兩天增23例境外「印尼占大宗」　陳時中：三方面檢討移工政策

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼衛福部長陳時中出席台灣教授協會30週年感恩餐會。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長陳時中出席台灣教授協會30週年感恩餐會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

近期境外移入病例不斷，光是這兩天就增加23例境外移入，且大部份屬於印尼移工。衛福部長陳時中今（28）日表示，將檢視移工政策，包含瞭解印尼當地移工訓練管理情況、從印尼入境之陰性證明的有效性研究，以及與勞動部探討近期是否有如此大量移工需求等三方面著手。

中央流行疫情指揮中心昨日公布新增14例境外移入，創下7個月來單日新高，今日又再增加9例，且觀察近期都以印尼移工確診為主。陳時中出席台灣教授協會30週年感恩餐會受訪表示，這段時間世界疫情相當嚴峻，雖然前一段時間相對比較少，當時也一直提出警告，也才提出秋冬專案有一些緊縮防疫政策。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中表示，近期也不斷檢視移工政策，除了菲律賓外，印尼也已經不管何種身份移工要入住集中檢疫，且完成檢疫後要檢驗，這些確診大多是完成檢疫後才產生，預防措施都有到位。

「不過我們要考量如何讓病例減少」陳時中說，應該更瞭解印尼方面在移工教育訓練、管理有無做好；另印尼移工入境也有繳交陰性證明，該證明的有效性需要進一步研究；另將與勞動部探討，近期是否有需要那麼大量移工，兩者間取得平衡。

在新冠疫苗的部份，陳時中日前宣布包含COVAX平台分配與向單一國際廠商洽談，已經有1500劑疫苗落袋。陳時中今說，近來也持續和其他兩三家積極洽談中，何時能進來正在持續爭取；至於國產疫苗目前還維持在第一期臨床試驗，預期12月初或者中旬，約10日左右可進入第二期，但還需看臨床試驗計畫予以核定。

ET快訊
傳奇網路鞋商Zappos「台裔創辦人」謝家華辭世　享年46歲
境外移入增　柯文哲解答「北市跨年辦不辦」
台南市集塞爆！民眾卡市區哀號：車沒辦法動　見「上帝視角」秒懂
喜歡吃什麼「代表老了？」　這答案超有感
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

CPR病公主私訊對不起...不被接受！「應向大眾＋醫護＋EMT道歉」

日本西川流＋藝術大師洪易　燈光時尚走秀...手繪和服展創意

桃園5大路口強力違規取締　平鎮警：闖紅燈紅燈右轉車不讓人必抓

北市萬華中正區1.8萬戶大停電！　台電急搶修：世貿變電所故障

淨新口罩爆夾蟲！衛生局稽查合格　總經理鞠躬致歉「責無旁貸」

「5生肖」12月錢賺到令人眼紅！No1迎來好運「收入暴增」

兩天增23例境外「印尼占大宗」　陳時中：三方面檢討移工政策

點外送隔天「外送員傳來訊息」！　她一看「帶食物給妳」超害怕

澄清「持陰性報告返台」無違憲惹議　莊人祥：沒要取代大法官

周末最冷探16度！這3區防豪雨彈　另一波「冷空氣襲台」時間點曝

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

車燈壞被拔牌！騎士嗆執法過嚴　打電話撂人助陣「PO文遭警打臉」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民喝3年...驗出天然氣

KID完成小鬼遺願「全宇宙同步上線」　和黃秋生合作：我算是國際巨星了！

國民黨拿豬內臟、豬皮狂灑議場　藍綠爆全武行！陳柏惟打鄭天財

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

CPR病公主私訊對不起...不被接受！「應向大眾＋醫護＋EMT道歉」

日本西川流＋藝術大師洪易　燈光時尚走秀...手繪和服展創意

桃園5大路口強力違規取締　平鎮警：闖紅燈紅燈右轉車不讓人必抓

北市萬華中正區1.8萬戶大停電！　台電急搶修：世貿變電所故障

淨新口罩爆夾蟲！衛生局稽查合格　總經理鞠躬致歉「責無旁貸」

「5生肖」12月錢賺到令人眼紅！No1迎來好運「收入暴增」

兩天增23例境外「印尼占大宗」　陳時中：三方面檢討移工政策

點外送隔天「外送員傳來訊息」！　她一看「帶食物給妳」超害怕

澄清「持陰性報告返台」無違憲惹議　莊人祥：沒要取代大法官

周末最冷探16度！這3區防豪雨彈　另一波「冷空氣襲台」時間點曝

暗指被排擠？高嘉瑜想討拍遭網打臉　林楚茵18字溫情喊話

大專棒聯／崑山贏文化後又擊敗台體　大一菜鳥投手驚艷

人生走到「孤味」又怎樣！　壽險業送單身貴族錦囊妙計

小球員見球星狂喊、包圍很瘋狂　林子偉被少棒熱情嚇到

減肥不敢吃油脂？8道「油的迷思」營養師一次破解

「萊恩U型抱枕」長出手臂環繞你！墊著打電腦、追劇好舒適

國民黨立院丟內臟抗議　柯文哲：有人撿去洗煮來吃嗎？

CPR病公主私訊對不起...不被接受！「應向大眾＋醫護＋EMT道歉」

小鬼「站C位」獻聲：謝謝你們來！　峮峮台下狂拍...妹夫Sam掩面激動爆哭

快訊／傳奇網路鞋商Zappos！「台裔創辦人」謝家華辭世　享年46歲

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

生活熱門新聞

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

國三生神複製《鬼滅》水之呼吸　聯絡簿成最強繪本

日收破8千！職業別曝光...網：好陌生

運動會當義工！3寶辣媽「深V解放雪乳」暴動了

不可能道歉！網美狂打35段限動喊委屈

外送員「餐點狠砸」女店員...網狂刷店家負評

科大迎新「四女爽圍一男」！　5人真實身分曝光

媽媽病逝　為減輕家計...她大三就當公務員半工讀

新娘討6600請吃小火鍋　她一查15年前禮金傻了

全聯驚見「夜市神級小吃」！內行：已吃8盒

新竹醫院主打「親子鑑定」！竹科人：真的需要

喜歡吃什麼「代表老了？」　這答案超有感

1億車隊迎親！獨子結婚大陣仗「14聯結車+2跑車」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

懷孕4個月…她下體「爬滿6腳小蟲」癢爆！老公慚愧認了

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

野營遭重壓　醒見2萌物趴腿陪睡

家家重啟IG「粉絲數暴漲3萬」！

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

孫生「鼻子飄出屍臭味」毀容！全身抽搐像僵屍

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

走光網紅家家「變臉舊照被挖」！胸前G縮成B

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

妹驚覺「小鬼12年前早就安排好」

月月洗澡像拉皮　媽見鳳眼瓜子臉傻眼

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

台導演怒轟隋棠：有夠噁心！「單親媽當然該死」

更多

最夯影音

更多
阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開
Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

車燈壞被拔牌！騎士嗆執法過嚴　打電話撂人助陣「PO文遭警打臉」

車燈壞被拔牌！騎士嗆執法過嚴　打電話撂人助陣「PO文遭警打臉」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面