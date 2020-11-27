求刑12年僅判9月理由曝！兆豐銀被美國罰57億　蔡友才1關鍵免責

▲台北法院江俊彥庭長說明蔡友才兆豐金案判決理由。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

兆豐金前董座蔡友才，於在職期間找兆豐客戶投資，成立「鑒機」資產公司，並向股東收了2.25億服務費，但投資的其中67.5億，卻是從兆豐貸出，而兆豐於2016年8月，遭美國開罰1.8億美金，蔡友才於美方調查時就知情，卻沒向董事會報告，檢方依特別背信等多項罪嫌，求處12年徒刑，但北院27日僅依2項登載不實罪名輕判9月、得易科罰金，理由在判決後曝光。

北院認為，潤泰集團雖在蔡友才任內，向兆豐貸了75億元、又投資「鑒機」67.5億，但檢方的證據中，不能證明蔡友才主導核貸，也無法證明他知道潤泰要拿貸款的錢投資，另外，因潤泰長期與兆豐合作，借貸款項多且大，也不能說投資的67.5億元，就是從貸款的75億中撥出，且「鑒機」做的是私募基金，與兆豐信託投資的業務不一樣，兩者間沒有競爭關係。

而蔡友才向「鑒機」股東，收下2.25億元後匯出國外，檢方起訴此部分涉嫌洗錢，但法院認為，蔡友才成立「鑒機」，並沒有對兆豐犯特別背信罪，收的錢也是基金管理的合理服務費，既然不是犯罪所得，自然不犯洗錢罪刑。

至於兆豐金遭美國開罰1.8億美金（當時約台幣57億），法院指出，蔡友才雖沒向董事會報告，但回應美方的做法，都是經專業經理人開會決定後採用，且他也沒動機害兆豐，不能因為後來被罰，就說蔡友才當時有缺失、或做得不夠好。

另外，蔡友才在兆豐被開罰1.8億美金前，大量出脫兆豐持股321張，檢方依內線交易起訴，但法院認為，蔡友才2016年3月，就已知道兆豐被美國調查，卻在4到6月間才賣出股票，這中間的時間差，加上蔡友才「賣股是不想參加除息」的說法，此部分認定無罪。

至於蔡友才在兆豐被美國調查時，沒將提出的改善計畫送進董事會，便直接簽名回覆美方，犯行使業務登載不實罪，另外，蔡友才成立「鑒機」時，明明沒開董事會，卻找人偽簽董事會簽到簿，在公司登記時，犯使公務員登載不實罪，法院依此兩罪合併判處執行9月，本案可上訴。

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