怒批環團「扭曲事實」　彰化環境保護盟籲：光電外商別來破壞國寶濕地

▲彰化縣環境保護聯盟等環保團體今（27日）召開記者會反對光電外商將在彰化大城鄉開發太陽光電。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）

記者崔至雲／台北報導

彰化縣環境保護聯盟等環保團體今（27日）召開記者會反對光電外商將在彰化大城鄉開發太陽光電！多位來自大城鄉的民眾在環團記者會外面高舉「台灣要廢核、綠能要挺上」、「麥來亂啦、村民自己做主」、「不推綠電、城鄉後退十年」等多個標語，抗議環團誤導視聽，阻擋綠能產業的發展，將導致核能復辟、空汙嚴重，更傷害到當地經濟發展。

環保團體舉辦記者會指出，光電外商將要開發太陽光電發電廠的場地，是屬於濁水溪口國寶級濕地，同時也是全國唯一，有兩位前後任總統到訪的潮間帶，歷經藍綠執政，現任總統蔡英文當初也為反國光石化到現場，馬英九還到芳苑潮間帶現場吃生蚵，但政府始終不劃設國家濕地，實在讓人失望。



環保團體要求政府，太陽光電發展的優先推動選項是在既存屋頂、道路、公園、堤防、公設或水泥建物等，而不是在海岸潮間帶、農地、林地，因此呼籲光電外商別來破壞台灣國寶濕地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

資深媒體人林朝鑫表示，根據內政部在民國108年5月15日函文所公布的內容，彰化縣的重要濕地範圍在伸港鄉和和美鎮，根本沒有大城鄉，環團的發言根本是誤導視聽！何時環團可以超越法規自行認定這是濕地是國家等級濕地？

林朝鑫認為，外商來台灣興建太陽光電，是響應政府揮別核能和燃煤，發展綠能產業的重大政策，環團竟然要這些合法取得用地資格並要繁榮地方的外商滾回去，讓人情何以堪？

來自大城鄉的民眾王國中表示，當地的登記人口數雖然有1萬7550人，但是實際人數卻遠低於登記數字，而且多以老人和小孩為主，如果再沒有外來投資來刺激這個地方，大城鄉遲早會成為死城。民眾蔡一也說，這些環團根本沒有人住在大城鄉，怎麼知道當地民眾要的是甚麼？憑甚麼大城鄉的未來要由外地人決定！

林朝鑫補充，現在是網路時代，所有的資料在網路上都找得到，查閱國家重要濕地保育計畫網站後就可以知道，彰化大城鄉非位於重要濕地範圍，因此，實在不能再放任這些環保團體完全不重視法規和生態數據，用非事實的說法去作扭曲，甚至企圖對中央和地方政府施加壓力，阻礙了地方的發展，而大城鄉就是一個活生生的例子，希望社會大眾發出怒吼，不要再讓環團拿這些假議題、假事實，來綁架政府、綁架民意。

