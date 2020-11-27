胸悶胸痛=心肌梗塞？醫：肺栓塞難以第一時間發現…會要人命

▲屏東基督醫院心臟內科主治醫師李兆程診斷患者罹患肺栓塞現象 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東基督教醫院最近治療兩位肺栓塞個案，其中一人救了回來，另一位雖裝設葉克膜搶救，還是回天乏術，該醫院心臟內科主治醫師李兆程表示，肺栓塞是心臟通往肺部的肺動脈被血塊塞住，而血塊最常見來自於下肢深部靜脈，因此長時間坐著、長期臥床、肥胖的民眾都是肺栓塞的高危險群，尤其接受大腿骨折手術、剛生產的產婦更需提高警覺。

一位40歲懷孕32週的婦女，由於高齡加上有子癲前症、妊娠糖尿病、胎位不正等症狀從診所轉院到屏基產檢，34週時提早破水緊急剖腹接生，新生兒週數不足且體重未達2000公克馬上由屏基早產兒加護病房接手照顧。

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好不容易生下小孩，產後第一天，產婦卻出現心悸、頭暈症狀立即會診心臟內科李兆程醫師，第二天產婦再出現呼吸喘、胸悶、心跳過快每分鐘超過120次，且一直監測的血氧值下降至86％(正常值97％以上)，隨即進行抽血檢驗及電腦斷層掃描檢查，發現肺動脈有栓塞現象，馬上轉進內科加護病房，以肝素、血栓溶解劑治療，5天後回到普通病房持續觀察。度過驚心動魄的10天後平安出院，產婦對屏基醫療團隊無微不至的照顧感到十分窩心與感謝。

李兆程醫師說，肺栓塞的發病症狀與心肌梗塞、主動脈剝離相似，同樣都會喘不過氣、胸痛、胸悶甚至休克、昏厥，因此在臨床上不容易被立即確診。但另一位急性肺栓塞患者甚至啟動了體外心肺支持系統（葉克膜）急救，但仍因心臟衰竭還是無法救回性命。

李醫師提醒，長時間坐著工作或搭乘交通工具的民眾、長期臥床的病人要預防肺栓塞還是「多活動」，即便臥床也要進行肢體運動促進血液流動。

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