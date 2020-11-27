三總醫被控玩弄感情+肉體！發聲明曝「女師的秘密」反擊慘挨告

▲士林地院審酌後判處鄭男無罪。（圖／記者劉昌松攝）

記者莊智勝／台北報導

三軍總醫院澎湖分院醫師鄭旭智107年與陳姓女老師發生感情糾紛，陳女因此召開記者會，向各大媒體控訴鄭男玩弄感情與身體、將她當成洩慾工具、性伴侶眾多云云；事後鄭接獲媒體查證電話後，發出聲明反控陳女「18歲就生孩子，我也被欺騙感情」。陳不甘受辱，對鄭提告妨害名譽；士林地院審酌後，日前判處鄭男無罪，全案仍可上訴。

判決書指出，鄭男與陳女原為男女朋友關係，但卻因細故反目成仇，陳女遂於107年9月6日上午10時在委任律師陪同下召開記者會，向各大媒體控訴，鄭男與她原以結婚為前提交往，豈料她懷孕臨盆之際，鄭卻突然悔婚，且鄭性需求龐大，甚至連她坐月子期間也要滿足他的求歡；此外，陳女還指控，鄭玩弄她的感情與身體，將她當成洩慾工具，且其性伴侶眾多，常利用網路約炮、每處皆有炮友等語，且事後陳女還登上三立節目「五四新觀點」發表相同言論，並於翌日晚間11時16分播出。

在陳女召開記者會後，媒體為求報導平衡，因此致電鄭旭智詢問其說法，鄭隨即發表聲明，指謫陳女18歲時即與不知名男子發生關係，還生下一個女兒，現年已14歲，自己也是被欺騙感情等語；這份聲明也在當晚的節目「五四新觀點」上播出，陳女得知後，氣得提告鄭妨害名譽。

鄭男出庭時供稱，聲明中陳女生孩子情節並非他憑空杜撰，係107年8月下旬時，一名王姓男子自稱是陳女表舅，並前往其任職醫院掛號看診，還在診間主動告知陳女18歲即生下孩子乙節，始認為自己受騙。

但經法官調查，該名自稱為陳女表舅的王男，根本與陳女沒有親戚關係，而是徵信社調查員，受到八卦雜誌委託，以一天3000元酬勞前往醫院掛鄭男門診，目的是與鄭聊天、套話，並將雙方對話內容全都偷偷錄下。

鄭男得知真相後表示，當下聽到王男所述資訊時，心中確實有存疑，因此不曾主動向他人提起，直到事後陳女召開記者會，對他做出不實指控，心中憤怒之餘，始認為王男自稱陳女表舅，訊息有一定可信度，且當下生活一片大亂，還不等他與律師討論，媒體便已致電要求說法。鄭男說，當時他心裡非常害怕，擔心陳女會以一天一媒體方式持續就不實內容爆料，因倉促希望事件盡早落幕，才會發出該篇聲明給媒體。

士林地院法官審酌，雖然鄭男聲明所指謫內容確實有損陳女名譽，但其目的為回應陳女於記者會上抹黑之不實指控，旨在希望陳女及媒體不要繼續散布不實言論，其發出聲明並非出於詆毀陳女名譽之惡念，係為自衛、自辯及保護自身名譽所發表之言論，客觀上未逾越保護合法利益所必要之程度，因此判處鄭男無罪，全案仍可上訴。

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