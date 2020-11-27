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移民署揪新住民玩土耳其彩繪「梅杜莎之眼」　宣導新統一證號　

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▲新住民彩繪藍眼睛祈福 移民署宣導新式統一證。（圖／移民署提供）

▲移民署藉由新住民彩繪藍眼睛祈福宣導新式統一證號 。（圖／移民署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義市服務站為促進多元文化交流，讓新住民朋友體驗偽出國樂趣，與嘉義市傳統文化與技藝協會合作，舉辦新住民家庭教育暨法令宣導活動，邀請土耳其新住民洪爾漢講師教學壓克力顏料彩繪「藍眼睛」。另為營造更友善的移民環境，協助新住民融入在地生活，移民署2021年1 月 2 日起，將現行外來人口統一證號，比照國民身分證號「1 碼英文+9 碼數字」編碼原則改版，使他們能夠比照臺灣民眾，順暢地進行網路購物、訂票。

▲新住民彩繪藍眼睛祈福 移民署宣導新式統一證。（圖／移民署提供）

▲新住民學習土耳其彩繪。（圖／移民署提供）

透過講師洪爾漢精彩教學，在新住民們的巧手彩繪下，美麗的藍眼睛也逐漸成形。洪爾漢除了藝術家的身分之外，更在嘉義大學企業管理學系攻讀博士學位，他向新住民們分享在臺的趣事，現場笑聲不斷。藍眼睛在土耳其又稱「梅杜莎之眼」，梅杜莎是希臘神話中的女妖， 傳說只要注視梅杜莎的眼睛，將被石化。土耳其人相信，她的眼睛可以避邪，因此把梅杜莎之眼做成一個個圓形的藍眼睛裝飾品，作為護身符和吉祥物隨身攜帶。

來自越南的阮青竹說，以往對土耳其的印象只停留在美食沙威瑪，很開心有機會認識土耳其的文化和民情，第一次聽說藍眼睛以及其背後代表的意涵與文化，也希望透過繪製藍眼睛能帶來好運，疫情趕快過去，大家都能平安健康。 嘉義市服務站主任陳南翰表示，國際疫情尚未趨緩，特別安排讓新住民朋友不用出國，也能體驗各國文化，促進多元交流。

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