何志偉出手推林德福　國民黨佔領議場怒吼：立即進行國是論壇！

記者羅婉庭／台北報導

行政院長蘇貞昌27日第13度赴立法院進行施政報告並備質詢，民進黨立委在議場上午7點時，就搶先佔領主席台與官員席，國民黨則是在發言台前聚集並舉牌抗議，在藍、綠兩黨都自認做足演練準備後，國民黨黨團總召林為洲率領黨團於議場內抗議民進黨「沒收」國是論壇，高喊「國是論壇要進行！」，民進黨則不甘示弱喊出「總質詢」。

國民黨立委與民進黨立委一早各自佔據主席台，在議場內對峙，國民黨團齊聚在發言台前，民進黨立委何志偉與國民黨立委林德福互相推擠後，何志偉自動撤到後方，結束這段小插曲。林為洲指出，按照議程9點是國是論壇，民進黨沒有人登記當然就不用國是論壇，所有程序都沒收，這樣下去未來都不用施政報告、不用總質詢，民進黨就直接發布行政命令、直接三讀，通通自己表決完就好了！

林為洲表示，根據議事規則，國民黨團要求院會立即進行國是論壇，連國是論壇都沒收，為何要施政報告，國民黨已經有20人完成登記，議事人員都按照規矩進行、都知道怎麼做，只有民進黨不按照規定，破壞慣例，忽視議事規則。

立委楊瓊瓔指出，今天的議程是8點40分經過議事人員登記，依照議事規則與議程，完成20位委員的抽籤，在九點開始會議，請游錫坤院長現在就開始主持，「我們要國是論壇！」。李貴敏則指出，民進黨先關中天，再關國是論壇。

賴士葆指出，民進黨以為台灣人民都笨笨的，當人民是三歲小孩子，對於萊豬的標示，完全不標是否含有萊劑，只標示出產地。蘇貞昌只會護航子弟兵，不保護國民還想上台，我們絕對不會讓步。

立法院自9月18日開議以來，立法院本會期自9月18日開議，蘇貞昌在9月22日、10月13日、16日、20日、30日、11月3日、6日、10日、13日、17日、20日、24日，12度前往立法院欲進行施政報告並備質詢，皆因國民黨立委不滿未對政府放寬含萊劑美豬進口道歉，在議場杯葛，始終無法順利上台報告。

蘇貞昌27日第13度赴立法院進行施政報告並備質詢，國民黨已表態，只要蘇貞昌不道歉，仍會杯葛到底。為求議事順利，民進黨團自25日下午起，就在議場前排隊守候，力拚27日上午率先進入議場。

談及民進黨團的戰略，柯建銘表示，之前就決定要在秋鬥後「清場」，不管秋鬥的參與人數為何都不會改變，可能的情況都兵推過，所有行動已在黨團會議中通過，全部按照黨團的指揮進行，現場的文攻武鬥會很複雜。

他也表示，從現在開始算起，還有10次院會，完成總質詢只需要8次院會，還有2次院會，屆時會和國民黨直球對決，不管是查廠或是貨號，都用表決來決定。他強調，終須一戰，立法院有衝突不是第一天，國民黨不要逃避總質詢，也不要挑戰民進黨的決心。

不過，國民黨也反擊，批評行政院提出萊豬進口5大管理機制根本是混淆視聽，林為洲26日更在記者會上直接拿出「布手套」回嗆：「沒關係！我們也準備好了，該有的配備都準備好，要怎麼樣都沒關係。」

林為洲指出，在「新增肉品貨號」的部分，行政院表示將從現在的22項，增加到67項，看似以「部位」分的更細，但重點還是要標示「有沒有含萊劑」，這樣才是做到總統蔡英文所說的「讓民眾有自由選擇的機會」。

林為洲強調，行政院提出的方案對民眾還是沒有幫助，國民黨無法接受，「如果他們硬要碾壓，我們就全力抵抗。」

▲因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議，國民黨數次杯葛總質詢，國民黨立委與民進黨立委各自佔據主席台，在議場內對峙，國民黨團齊聚在發言台前，何志偉與林德福互相推擠。（圖／記者李毓康攝）





▲國民黨數次杯葛總質詢，國民黨立委與民進黨立委各自佔據主席台，在議場內對峙，國民黨團齊聚在發言台前。（圖／記者李毓康攝）