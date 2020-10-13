全台每2.8人就有1人使用LINE Pay　預告第4季將有全新功能登場

▲LINE Pay全台用戶數達840萬。（圖／LINE Pay提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE Pay今（13）日公布最新業績數據，截至2020年9月底為止，LINE Pay用戶數達840萬人，等於全台每2.8人就有1人使用LINE Pay行動支付，累計今年前3季透過LINE Pay App交易筆數超過8,500萬筆，帶動超過356億交易金額，並預告第4季將有全新功能服務登場。



LINE Pay自2015年服務推出以來，一直引領台灣行動支付市場發展，同時提供用戶綁定信用卡或金融卡的「第三方支付」與一卡通公司合作串接銀行帳戶的 「電子支付LINE Pay Money」，以及LINE POINTS點數折抵等多元支付方式，滿足用戶對行動支付的各種需求。

LINE Pay累計用戶數達840萬人，創造今年前3季整體交易筆數達8510萬筆，年增84%，帶動整體交易金額突破356億元，年增84%，其中LINE Pay與一卡通公司合作的電子支付LINE Pay Money服務用戶數已達266萬人，前8月累計交易金額達66億元，年增6.7倍，成長幅度居電子支付業者之冠。

LINE Pay今年前9月總計的第三方支付與電子支付LINE Pay Money交易總金額突破356億，前8月的交易總金額規模逼近金管會公布的最新全國電子支付業者前8月交易總金額331億元，顯示LINE Pay行動支付的使用人數與交易總金額均居國內行動支付業者龍頭角色。



此外，LINE Pay Money具有轉帳、朋友間分攤付款等功能，LINE Pay Money單月轉帳次數已突破93萬次，預估第4季每月轉帳次數將可突破100萬次，代表用戶已越來越習慣行動支付所帶來的便利性。

LINE Pay持續拓展使用場景，累計全台已有超過24萬商店可使用LINE Pay，較去年同期大幅成長67%，使用場景涵蓋大型百貨、連鎖品牌、便利超商、外送平台、觀光旅遊產業，並持續拓增至商圈夜市等中小型店家，提供民眾從食、衣、住、行、育、樂等各層面皆可使用LINE Pay 。



LINE Pay用戶一機在手就可以搭乘包含捷運、輕軌、公車、計程車、共享機車等交通工具，並率先提供用戶可透過行動支付繳交電信費、信用卡帳單、直接連結銀行開通數位帳戶等獨家功能，LINE Pay Money更支援超過700項包含水費、稅費、停車費等各類生活繳費，項目居電子支付之冠。