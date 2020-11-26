春節國旅補助「只限北部」惹議！林佳龍：盼兼具紓困＆疏運效果

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局公布春節孝親方案，只要年滿55歲以上本國國民，在2月8日至13日間，從北北基桃竹等6縣市以外的縣市，出發到上述6縣市，並搭乘雙鐵或國道客運，每人最多可補6000元。交通部長林佳龍表示，此方案與傳統過年的車潮相反，就是為了兼顧觀光紓困與交通疏運效果。

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林佳龍表示，所有旅行社從12月起到1月底都可享有團體旅遊補助，吸引旅客參團出遊，只要有出團對於經營就能有幫助。而本次推出的春節孝親觀光紓困方案，希望能鼓勵創新遊程，並針對安心旅遊下復甦有限的北台灣，挹注有限的資源。

▲林佳龍表示，春節孝親方案須兼顧紓困與疏運效果。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍表示，台北市政府加碼提出類安心旅遊，對此非常肯定，並呼籲其他縣市首長也能參考辦理，國旅復甦是一個接力賽，必須中央地方合作，民間業者也要努力，只要度過今年秋冬、明天春季，疫苗全面採購施打後，明年觀光業復甦是可以期待的。

針對春節孝親方案，部分民眾認為補助時間太短，且補助地點與一般春節會去的地方不同，林佳龍表示，因為此方案兼具疏運，與春節人潮、車潮是反向的，希望能兼顧觀光紓困與交通疏運效果。