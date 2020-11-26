花錢嫖稱「只要談心」　瘋男聊完又硬上按摩妹！變強姦犯要關3年

▲李軍說只要按摩店員陪他聊天，又反悔強姦對方。（示意圖／pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

大陸男子李軍2018年7月時到湖南省長沙市一間情色按摩店，選擇398元人民幣（約1770元台幣）的方案，包含全身推油和特殊性服務，但他只要技師小麗陪他吃飯聊天，最後送小麗回家時又在她家附近性侵得逞。近日二審判決出爐，李軍依強姦罪被判3年有期徒刑。

根據《瀟湘晨報》報導，李軍是第2次找小麗服務，當時他與女友分手，心情非常鬱悶，希望小麗陪他聊天，也指出身上的傷口有些是和母親吵架後用剪刀剪的，有些是和女友吵架後用刀劃的。

小麗對李軍偏激的舉動感到害怕，就提出要回家休息，李軍也堅持要送她回家。抵達後，李軍硬留下小麗陪他坐在地上聊天，並問起小麗為什麼做這個行業。

李軍聽到她說因為老公出軌，現在一個人帶孩子，對她的不自重感到惋惜，便出手打了她，隨後又賞了自己幾個耳光，接著開始摸起小麗，並躲過攝影機扯破她的衣服，強行發生性行為。

李軍事後仍未滿足，又要求小麗和他去開房，小麗這次假裝配合，但要求要先回家看一下小孩，趁著上樓時，她向2樓的鄰居拍門呼救，小麗在李軍逃跑後趕緊回家報警，警方順利將他逮捕。

長沙中院二審認為，李軍的供詞證明他對被害人用暴力威脅，維持一審判決，依強姦罪判處3年徒刑。