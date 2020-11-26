不加班有理、遠距工作才對　幹大事無限公司錄取名單揭曉　善用數位工具的Z世代才是新興工作型態的專家！

▲Microsoft資深產品行銷協理白慧蘭帶領「工作生活家」團隊，經營網路社群緊抓年輕人感興趣的議題，分享更新更快的資訊。（圖／記者湯興漢攝）

生活中心／台北報導

年輕人因為不再信仰埋頭苦幹就能出頭天的舊世代工作哲學，常被批評為草莓族，個性軟爛、抗壓低，其實Z世代是數位原住民，擁有許多上一輩的人不了解的職場優勢。在FB上推出超狂徵才訊息引起討論的「幹大事無限公司」揭曉錄取名單，錄取了鮮榨系亨利香吉士、網美系莓麗史翠普、佛系釋迦奧利佛、仙女系水蜜桃樂絲和龜毛系奇毛子異果，這些錄取者不是真人，他們分別代表不同類型的Z世代，「幹大事無限公司」是一個別出心裁的社群行銷專案，用新世代的語言揭秘Z世代必備職場軟實力，在FB上獲得許多迴響。背後操刀的微軟「工作生活家」行銷團隊，負責推廣Windows 10新世代電腦與Microsoft 365，藉由這次活動鼓勵年輕人善用數位工具，發揮獨特的職場優勢，實踐新世代的工作價值觀：「工作，就是好好生活」。

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▲白慧蘭帶領的團隊正是由一群Z世代工作者組成，創意無限，「幹大事無限公司」企劃一推出，就在網路上引起不少討論。（影／取自FB「工作生活家」）

Microsoft資深產品行銷協理白慧蘭表示，以前的工作環境有諸多框架跟限制，到了現在，衡量一位員工的方式是依照他的「產出」，因此過去「被綁在辦公室」的刻板工作態度已經不適用，如：員工要時刻坐在辦公桌前、開會要找齊全部人一起進會議室、不加班就是吃不了苦等。對新世代而言，只要擁有合適的工具，「古時候」的工作觀念通通可以被顛覆，正因真正的自由是自律，不再被時長限制的行動辦公趨勢，可以更彈性地規劃時間，達到工作與生活的平衡，讓工作成為「好好生活」的一部分。

由白慧蘭帶領的「工作生活家」，擁有一群怪奇Z世代工作者，其團隊核心正出自這些新世代工作觀念。出生在網路環境成熟多樣化的Z世代們，通常都擁有無限創意與超強的斜槓特質，不同於傳統的工作觀念，更能整合多樣工具、突破舊時代的工作型態。就拿今年度國際上疫情衝擊的情形來說，白慧蘭指出，因疫情關係很多人都必須Work from home，一般而言，企業都需要花上一段時間測試設備、調整會議型態，對他們來說卻完全不需要準備，「因為我們一直以來都是這樣工作。」白慧蘭笑說，因為有合適的工具，彼此有什麼想法，使用共同編輯讓團隊成員一秒get，只要有網路，不管人在哪裡都可以用Teams開始線上會議，檔案直接更新上傳OneDrive一目瞭然，且Microsoft 365的多載具特性如同行動辦公室，工作時甚至不需要拿出筆電，用手機就能解決，時間、空間都更彈性更不受限制，不只Work from home，而是「Work from everywhere」。

▲不僅自己製作網路節目，更會舉辦講座與年輕人近距離互動。（圖／翻攝自FB「工作生活家」）

「工作生活家」社群成立的初衷，是讓所有的工作者透過數位工具的應用能夠實踐「工作就是好好生活」的願景。始終以正面迎擊新世代浪潮的白慧蘭分享，新鮮人進入職場初期，很多人都不知道自己要做什麼，常會有「一窩蜂」的現象，有不少年輕人的夢想是當網紅或是YouTuber，不過，要爆紅絕對不是件容易的事，所以她強調：「一定要非常喜歡自己做的事情。」在「工作生活家」團隊裡，很多人都已經在做小單位自由工作者，自己接案、組織新創公司，「終身僱傭已非未來趨勢」，因為每間公司的職能都不盡相同，所以新世代年輕人想在職場上佔有一席之地，必須開發多元的能力，成功的人不會抱怨沒有時間學習，他們會聰明地運用數位工具提升工作效率，把省下的時間用來培養自己與未來需求接軌的職能，一步一步與夢想中的工作靠近，用自己喜歡的方式持續創造收入。

▲「工作就是好好生活」，喜歡自己做的事，才能不斷往前衝，談到帶領團隊的心得，白慧蘭笑稱：「每一天都很有趣。」（圖／記者湯興漢攝）

總是能掌握最新最快的資訊，除了團隊的心態夠年輕之外，積極經營網路社群也是關鍵。「工作生活家」不僅自行製作網路節目、在FB上建立社團，這次舉辦「幹大事無限公司」活動，也是希望近距離和新世代使用者接觸，分享更多更新的工作型態及工具應用，讓新世代了解，微軟的資源其實相當豐富，年輕人對工具有更多認識之後，才能選擇最適合自己的工作與生活方式。除此之外，這次活動也鼓勵Z世代，不管別人說年輕人是爛草莓還是水蜜桃，微微軟的水果才真正好吃，最具獨特性的Z世代只要善用資訊工具和自身優勢特質，亦能在職場闖出一片天！