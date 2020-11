不加班有理、遠距工作才對　幹大事無限公司錄取名單揭曉　善用數位工具的Z世代才是新興工作型態的專家！

▲Microsoft資深產品行銷協理白慧蘭帶領「工作生活家」團隊,經營網路社群緊抓年輕人感興趣的議題,分享更新更快的資訊。(圖/記者湯興漢攝)

年輕人因為不再信仰埋頭苦幹就能出頭天的舊世代工作哲學,常被批評為草莓族,個性軟爛、抗壓低,其實Z世代是數位原住民,擁有許多上一輩的人不了解的職場優勢。在FB上推出超狂徵才訊息引起討論的「幹大事無限公司」揭曉錄取名單,錄取了鮮榨系亨利香吉士、網美系莓麗史翠普、佛系釋迦奧利佛、仙女系水蜜桃樂絲和龜毛系奇毛子異果,這些錄取者不是真人,他們分別代表不同類型的Z世代,「幹大事無限公司」是一個別出心裁的社群行銷專案,用新世代的語言揭秘Z世代必備職場軟實力,在FB上獲得許多迴響。背後操刀的微軟「工作生活家」行銷團隊,負責推廣Windows 10新世代電腦與Microsoft 365,藉由這次活動鼓勵年輕人善用數位工具,發揮獨特的職場優勢,實踐新世代的工作價值觀:「工作,就是好好生活」。

▲白慧蘭帶領的團隊正是由一群Z世代工作者組成,創意無限,「幹大事無限公司」企劃一推出,就在網路上引起不少討論。(影/取自FB「工作生活家」)

Microsoft資深產品行銷協理白慧蘭表示,以前的工作環境有諸多框架跟限制,到了現在,衡量一位員工的方式是依照他的「產出」,因此過去「被綁在辦公室」的刻板工作態度已經不適用,如:員工要時刻坐在辦公桌前、開會要找齊全部人一起進會議室、不加班就是吃不了苦等。對新世代而言,只要擁有合適的工具,「古時候」的工作觀念通通可以被顛覆,正因真正的自由是自律,不再被時長限制的行動辦公趨勢,可以更彈性地規劃時間,達到工作與生活的平衡,讓工作成為「好好生活」的一部分。

由白慧蘭帶領的「工作生活家」,擁有一群怪奇Z世代工作者,其團隊核心正出自這些新世代工作觀念。出生在網路環境成熟多樣化的Z世代們,通常都擁有無限創意與超強的斜槓特質,不同於傳統的工作觀念,更能整合多樣工具、突破舊時代的工作型態。就拿今年度國際上疫情衝擊的情形來說,白慧蘭指出,因疫情關係很多人都必須Work from home,一般而言,企業都需要花上一段時間測試設備、調整會議型態,對他們來說卻完全不需要準備,「因為我們一直以來都是這樣工作。」白慧蘭笑說,因為有合適的工具,彼此有什麼想法,使用共同編輯讓團隊成員一秒get,只要有網路,不管人在哪裡都可以用Teams開始線上會議,檔案直接更新上傳OneDrive一目瞭然,且Microsoft 365的多載具特性如同行動辦公室,工作時甚至不需要拿出筆電,用手機就能解決,時間、空間都更彈性更不受限制,不只Work from home,而是「Work from everywhere」。

▲不僅自己製作網路節目,更會舉辦講座與年輕人近距離互動。(圖/翻攝自FB「工作生活家」)

「工作生活家」社群成立的初衷,是讓所有的工作者透過數位工具的應用能夠實踐「工作就是好好生活」的願景。始終以正面迎擊新世代浪潮的白慧蘭分享,新鮮人進入職場初期,很多人都不知道自己要做什麼,常會有「一窩蜂」的現象,有不少年輕人的夢想是當網紅或是YouTuber,不過,要爆紅絕對不是件容易的事,所以她強調:「一定要非常喜歡自己做的事情。」在「工作生活家」團隊裡,很多人都已經在做小單位自由工作者,自己接案、組織新創公司,「終身僱傭已非未來趨勢」,因為每間公司的職能都不盡相同,所以新世代年輕人想在職場上佔有一席之地,必須開發多元的能力,成功的人不會抱怨沒有時間學習,他們會聰明地運用數位工具提升工作效率,把省下的時間用來培養自己與未來需求接軌的職能,一步一步與夢想中的工作靠近,用自己喜歡的方式持續創造收入。

▲「工作就是好好生活」,喜歡自己做的事,才能不斷往前衝,談到帶領團隊的心得,白慧蘭笑稱:「每一天都很有趣。」(圖/記者湯興漢攝)

總是能掌握最新最快的資訊,除了團隊的心態夠年輕之外,積極經營網路社群也是關鍵。「工作生活家」不僅自行製作網路節目、在FB上建立社團,這次舉辦「幹大事無限公司」活動,也是希望近距離和新世代使用者接觸,分享更多更新的工作型態及工具應用,讓新世代了解,微軟的資源其實相當豐富,年輕人對工具有更多認識之後,才能選擇最適合自己的工作與生活方式。除此之外,這次活動也鼓勵Z世代,不管別人說年輕人是爛草莓還是水蜜桃,微微軟的水果才真正好吃,最具獨特性的Z世代只要善用資訊工具和自身優勢特質,亦能在職場闖出一片天!