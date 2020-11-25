罵「螺紋保險套」挨告　館長當庭走心半小時：難道告人的都對？

記者羅志華／台北報導

館長陳之漢於2019年7月間，在直播上辱罵「螺紋保險套」，遭羅姓公民老師提告妨害名譽；館長於25日開庭否認犯罪，法官勸「考慮後果」，讓館長當庭走心超過半小時，主張自己根本不認識對方，當時僅是在直播上表演、與觀眾互動，反批羅男提告不出庭、調解電話不接，「難道原告都對，被告都不對？」

館長於先前調查時表示，直播當下是在推銷，對著保險套連飆髒話，也只是做效果搞笑，但檢方認為，館長在直播中的表現，已讓多數觀眾聯想謾罵羅男，依公然侮辱罪嫌起訴。

▲館長因「螺紋保險套」案出庭，對直播作表演挨告相當傻眼，更痛訴「難道告人的都對？」 。（圖／記者羅志華攝）

今日開庭勘驗影片前，法官向館長解釋，不是說不認識對方，就不算罵人，要看對方名譽是否受損，而館長身為公眾人物，若本案判決有罪，難免會被人拿去做文章，希望他能「考慮後果」再作答辯。

館長聽完當庭走心，質疑「法官你覺得我在說謊嗎？」，並舉出與保險套廠商洽談、因疫情影響泰國工廠、以及醫療器材審核的過程，要證明真的有要賣保險套，當天只是看聊天室觀眾提到羅男，便即興拿出「螺紋保險套」表演，又指羅男想蹭熱度拍片、提告，調解時開口就要20萬，之後卻不接電話、不出庭，讓他相當無奈。

羅男於影片中，講述「新民粹政治領袖」，指館長要求藝人表態兩岸立場、反紅媒，是麥卡錫主義（將意見不同者指為敵對），而館長則在挨告的直播中，先痛罵那些罵他民粹、麥卡錫主義的人，再拿出預計販售的「螺紋保險套」連飆髒話，並問「這樣不會被告吧？」。

館長表示，罵他民粹、麥卡錫的人很多，拿出保險套前的那些話，並不是針對羅男；庭後受訪時認為，這種罵來罵去的案件很多，會尊重法官判決。本案將於12月16日續審。

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