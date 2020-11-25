超速撞飛酒駕少年奪2命　無照小黃司機與車行判賠金額出爐

▲桃園市高姓男子2017年元旦凌晨無照駕駛小黃，行經大溪區復興路與文化路口處時，疑超速撞上酒駕且無照雙載的張姓與簡姓少年，導致雙雙傷重慘死。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市高姓男子無照卻以駕駛計程車為業，2017年元旦當天凌晨在大溪區撞飛張姓與簡姓少年，2人噴飛後撞擊路旁轎車與水井傷重不治，後來被查出2少年酒駕雙載且未戴安全帽，張的父母與簡的母親向高男與其車行求償近2500萬元民事賠償；法官審酌，張酒駕、簡未戴安全帽各應負擔65%、70%之肇事責任，判處高男與車行應賠償張的父母200萬元，簡母因已獲得特別補償基金，法官駁回其民事賠償部分，本案還可上訴。

檢警調查，高男早於2012年4月間被吊銷駕照，且從未考取計程車執照，2017年1月1日凌晨3時許，高男搭載3名外籍女移工，行經大溪區復興路、文化路口處，撞上騎機車雙載的15歲張姓、簡姓少年，其中張酒駕，簡則未戴安全帽，雙雙被撞飛後撞上路旁停放車輛與水井，2人頭部均有重創，送醫急救後仍宣告不治，高則坦承無照駕駛計程車，且案發時坦承時速為6、70公里，已明顯超速。

案發後，高男在刑事部分一審被判處1年2月有期徒刑確定，上訴二審時被駁回，張姓少年的父母、簡姓少年的母親，各自依據喪葬費、精神撫慰金向高男與計程車行各分別求償2千萬元、5百萬元。

高男聲稱，張姓少年酒駕已屬不該，行經路口也未注意閃光紅燈，未依規定禮讓幹道車輛先行，應負肇事主因，同時認為其父母求償金額過高，高還辯稱，簡姓少年雖僅15歲，但應仍知張酒駕是違法，卻仍決定與張共乘且未戴安全帽，本身也有過失。

民事庭法官審酌，張、簡的父母因車禍痛失愛子，精神撫慰金各以150萬元為適當，另依喪葬、扶養費等認定張的父親、母親求償金額各為150萬元、458萬元，簡的母親求償345萬元，民事法官認為，張姓少年其酒駕行為與車禍也有關係，並應負65%責任，簡姓少年未戴安全帽，並與酒駕的張共乘機車，也應負70%之肇事責任。

法官審結，認定高男與計程車行應賠償張的父母親52萬5千元、160萬餘元，簡的母親部分，因已領有特別補償基金200萬元，認為她再求償並無理由，已予以駁回，本案可上訴。

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