拖吊車「90度轉彎」獵物逃脫螃蟹夾…車頭毀了　目擊者：幫車主哀悼

記者陳豐德／新北報導

台北區監理站25日上午11時許執行拖吊作業，在五股區疏洪北路上將「逾檢註銷」的一輛銀色Toyota轎車吊回，卻在拖吊回場經過新莊化成路與光華路口轉彎時，轎車突然脫鉤，瞬間造成車子保險桿及霧燈脫落，並造成機油狂漏，警方獲報後趕抵現場處置，好險這起意外沒有造成其他人車事故。

有民眾目擊事故現場，在臉書社團「爆料公社」上指稱「一個大轉彎車子脫鉤GG了，隨後保險桿和霧燈脫落留下一灘狂漏的汽油，幫被拖車車主哀悼，幫您留下證據，車號在圖片上，地上汽油已鋪上木屑吸油」。

▲拖吊車在轉彎時螃蟹夾上的轎車突然脫鉤，造成前車頭嚴重毀損。（圖／翻攝自爆料公社）



警方指出，該輛轎車原本停在五股的疏洪北路上，被台北區監理站發現是超過期限6個月未檢驗、牌照被監理機關註銷的「逾檢註銷」車輛，蘆洲交通分隊黃小隊長與三重拖吊場吳姓司機趕往後，使用螃蟹夾拉起車頭將它吊離停車格，轎車後輪也加裝了輔助輪。

返程途中，拖吊車經過新莊區化成路要左轉光華路口時，因為不明原因轎車突然脫勾，造成車輛的前保險桿及霧燈脫落，另外油箱也破裂導致現場有漏油的狀況，警方隨即請求清潔隊到場協助清除油汙，並連繫原車主，討論後續事宜，詳細的脫勾原因仍待進一步調查釐清。

▼轎車逾檢註銷被監理站發現，通知警方前來拖吊。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼轉彎過程中轎車卻突然脫出螃蟹夾。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼轎車前保險桿、霧燈脫落，油箱也破裂。（圖／記者陳豐德翻攝）



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