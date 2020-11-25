守護600萬居民飲用水！水特局推6線上服務　遇違法「手機一鍵通報」

▲臺北水源特定區是供應大臺北地區600萬居民飲用水源區，範圍橫跨烏來、坪林新店、石碇、雙溪。（圖／記者湯興漢攝）

記者謝承恩／綜合報導

守護大台北飲用水水質，不管是土地工程申請、違法行為檢舉，不用出門用手機也能即時通報！臺北水源特定區管理局局長周文祥表示為保護水源、水質不受破壞及污染，更開辦線上服務，無論是污水處理、違法行為之查報取締外，都能夠手機「一鍵申請」、「一鍵通報」。

臺北水源特定區是供應大臺北地區600萬居民飲用水源區，範圍橫跨新北市烏來、坪林全區及新店、石碇、雙溪部分等五區，水源水質的潔淨安全，更攸關大臺北地區居民之日常生活。臺北水源特定區管理局（簡稱水特局）精心打造完成五甘GA（台語：有感覺）服務之LINE@結合民眾共同協力確保水源、水質不受破壞及污染。

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水特局周局長周文祥表示，以「土地使用分區證明」申請為例，大臺北居民平均一個月有逾200件申請，以往民眾除需臨櫃辦理或是郵寄申請書外，更須另洽地政機關申請核發3個月內地籍圖謄本，因此須花費不少車程及等候時間才能完成證明文件申辦。

▲線上可以搜尋水源旅遊、水源特產及產業分布。（圖／翻攝自水特局官網）

LINE@服務上線以來，可直接填寫申請資料、利用手機拍照上傳地政機關核發3個月內地籍圖謄本照片，即可完成申請，水特局核發的證明書，更主動免費郵寄到家，完全可不必出門即可完成申辦及取得證明書，線上申請及預約案件大幅成長20%，有需要的民眾可搜尋「@wratb」或FB搜尋「好水源來有您」

▲可以透過手機一鍵申請土地使用分區證明、還能針對違法行為即時通報。（圖／翻攝自水特局官網）

LINE@服務除了可合法申請建築許可「土地使用分區證明申請」，還有污水處理、保育工程申請及違法行為「即時通報」，保育理念及環境教育相關的「場域參訪及活動申請」、綠水生態產業推廣的「水源保育與回饋」及即時互動之「一對一客服」及「Q&A」等6大類，並且提供一鍵申辦服務，鼓勵民眾共同守護台北好水源。