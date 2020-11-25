華府難適應！紐時：伊凡卡準備速速離開　下一步動向曝光

▲伊凡卡與川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

在美國總統川普即將離開白宮之際，第一千金伊凡卡及女婿庫許納的下一步動向同樣受到矚目。紐約時報報導，伊凡卡一家未來可能前往紐澤西州或是佛州，速速遠離難以適應的華府。消息人士透露，他們在紐澤西州的住處即將大幅擴建。

▲伊凡卡和庫許納。（圖／達志影像／美聯社）

文中提到，伊凡卡與丈夫庫許納未來很有可能前往紐澤西州貝德敏斯特鎮，因為他們在當地川普國家高球俱樂部所擁有的住處，繼2016年增建地下室及起居室後，如今預計於12月3日向鎮公所提出修建計畫，擴大主臥室、衛浴和穿衣間空間，增加2個臥室、書房及陽台，還有4處球場、內含水療瑜珈中心的設施及重新調整過的直升機停機坪。

除了紐澤西州，另個去處則是父親川普在佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago），因為該處也正在進行翻修。但令人關注的是，紐約、華府似乎已經不在2人的計畫之中。曼哈頓品牌管理大亨杜其（Donny Deutsch）坦言，伊凡卡與庫許納在紐約生活似乎比川普本人還要艱難。

依據先前紐約名流圈人士所言，若2人未來選擇回到紐約，可能面臨名流圈的排擠。香奈兒前董事長卡格曼（Jill Kargman）曾表示不歡迎伊凡卡一家，形容川普對紐約來說根本是場噩夢，甚至脫口要對伊凡卡大喊「羞恥」。

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▼伊凡卡未來動向受矚目。（圖／達志影像／美聯社）

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