台裔楊安澤　可能出任拜登政府商務部長

▲民主黨總統參選人楊安澤，父母都是台灣人。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國「有線電視新聞網」(CNN)報導，之前參加過2020美國總統大選的楊安澤(Andrew Yang)，可能出任拜登政府裡的商務部長一職。

CNN根據一份跟拜登盟友、顧問以及瞭解此事的民主黨人談話後擬出的名單，撰寫了一篇題為《可能在拜登政府中擔任高級職務的人》的報導，當中說：「總統當選人拜登會在未來數天和幾周內宣布：誰將在他的政府中擔任高級職位。」報導中，CNN提到稱楊安澤可能出任商務部長一職。

CNN介紹說，楊安澤是一名企業家，曾是2020美國總統大選民主黨參選人之一，此舉讓他從藉藉無名蛻變成引人注目的參選人，他的支持者有時被稱為「楊幫」(Yang Gang)。

他參選時的理念主打全民基本收入：要為每個美國公民每月提供1000美元、或每年12000美元。他的競選口號是MATH，也就是「讓美國更努力地思考」(Make America Think Harder)。報導表示，退出總統競選後，楊安澤於今年2月加入CNN，擔任政治評論員。

之前報導，楊安澤1975年出生於美國紐約州，父母都來自臺灣。2018年3月，他宣布參加美國2020年總統大選，成為美國史上第二位宣布參選總統的華裔。他本人和競選團隊裡許多人之前完全沒有政治經驗，但他一度受到極高關注，擁有了一群自稱「楊幫」的支持者。