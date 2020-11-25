半夜聽到有人敲門喊名字　12歲童好奇探頭「眼睛炸裂」慘死

記者黃翊婷／綜合報導

美國賓州費城22日發生一起槍擊案，12歲男童哈里森當日凌晨3時許被從睡夢中吵醒，聽到外面有人在呼喊他的名字，於是起床透過門上的玻璃窗查看，沒想到就這樣遭到槍擊，子彈貫穿眼睛，緊急送醫搶救仍因傷重宣告不治。

▲哈里森半夜被敲門聲吵醒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

根據《CBS新聞》報導，在槍擊案發生之前，哈里森（Sadeek Clark-Harrison）的生活與往常無異，21日晚間他與10歲的妹妹、奶奶各自回房間睡覺，直到隔日凌晨3時許突然被一陣敲門聲吵醒，醒來之後聽到外面有人在喊他的名字，於是下床想去一探究竟。

然而，哈里森才剛湊近門上的玻璃窗，就突然遭人開槍射擊，子彈貫穿眼睛，血流不止。雖然他隨後就被驚醒的奶奶送往醫院搶救，但因為傷勢嚴重，最終仍宣告不治。

While the vigil was going on for 12-year-old Sadeek Clark-Harrison, a 20-year-old man was sitting on a motorcycle when a man got out of a car and starting shooting at him. https://j.mp/3l5OTD8 由 Assault Life 發佈於 2020年11月24日 星期二

哈里森的母親聽聞兒子在家遭人槍殺，簡直不敢相信，她難過表示，得知兒子離世的那個瞬間，她的世界彷彿也跟著陷入黑暗之中，「我有5個孩子，4個兒子、1個女兒，哈里森是我的寶貝兒子，他很棒……。」

由於目前警方尚未逮住犯案槍手，當地民眾紛紛前往哈里森家獻花哀悼，就連地方檢察官克蘭瑟（Larry Kranser）也參加了民間發起的守夜活動，希望能早日破案。