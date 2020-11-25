國台辦談RCEP打臉馬英九　林俊憲：少出來講話丟人現眼

▲馬英九。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

經濟部長王美花日前表示區域全面經濟夥伴協定（RCEP）是大陸主導，我方無法接受一國兩制，加入有困難，遭前總統馬英九批評，大陸沒要求承認一國兩制，經濟部所言是不存在的障礙。不過，大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日稱，「一個中國」原則是台灣參與區域經濟合作的前提。對此，民進黨立委林俊憲直言，中國終於說實話，一巴掌打在馬英九臉上。

朱鳳蓮表示，關於「台灣地區」參與區域經濟合作，以往在兩岸堅持「九二共識」基礎上，曾就此展開過接觸，台灣方面是有過機遇的，但民進黨當局不承認九二共識，破壞這樣的局面，一個中國原則不能得到維護，兩岸政治互信不復存在，「民進黨當局破壞兩岸關係、損害台灣經濟的惡果就會一步一步顯現」。

朱鳳蓮聲稱，一個中國原則是台灣地區參與區域經濟合作的前提，只有回到堅持一個中國原則，兩岸才能共享發展和繁榮，台灣才能在國際上「共享偉大祖國的尊嚴和榮耀」

對此，林俊憲在臉書表示，從簽署RCEP以來，國內就有非常多政治人物藉機跟著中國唱和，鼓吹台灣應該積極加入RCEP，即使對中國做出政治妥協也在所不惜，其中的代表性人物正是馬英九，馬英九上週才說，台灣要加入RCEP，中國的政治打壓是「根本不存在的障礙」，結果國台辦直接一巴掌打在臉上，直接了當說一中原則是前提、要以「中國台灣」為名義加入，難道是兩邊劇本沒喬好？

林俊憲認為，台灣要走出國際，這點大家都同意，但國人更在意的是不能以主權當作籌碼交換中國的讓步，RCEP並非可行的選項，「我也再次呼籲馬英九，你都卸任那麼久了，國內外的局勢已和你當總統的時候天差地遠，還是少出來講話丟人現眼。被其他人打臉就算了，連你最愛的中國都出來打你臉，這是個很大的警訊！」