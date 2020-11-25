新冠肺炎「安全旅行」評比　阿聯酋航空獲選全球最安全航空

▲阿聯酋航空獲選全球最安全航空榮譽。（圖／阿聯酋航空提供）

記者賴文萱／台北報導

阿聯酋航空以積極應對新冠肺炎的措施，獲全球最大新冠疫情旅行者健康數據庫「安全旅行晴雨表」（Safe Travel Barometer）評選為全球最安全的航空。

阿聯酋航空自5月逐步恢復客運服務起，即為新冠肺炎疫情設下最高安全標準，並在全球接受評估的230多家航空公司中脫穎而出，在「安全旅行得分」項目中獲得4.4分（滿分為5.0）。「安全旅行得分」對26個健康和安全參數獨立審核，並對各航空公佈的安全條款、旅客便利性和服務品質做出有效評估。

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作為為後疫情時代中全球最全面的解決方案，「安全旅行晴雨表（Safe Travel Barometer）」監控與評估各大餐旅業供應商採取的應對措施，並將旅客於旅程中所有接觸點的安全措施和衛生標準納入評量機制。阿聯酋航空表示，這是阿聯酋航空一貫關注的服務範圍，致力於旅程的每一階段，將旅客、員工及社區的健康與安全擺在首位。

為守護全體旅客、地勤人員及空服員的健康與安全，阿聯酋航空在每道關卡設置安全衛生防護措施，除於報到服務櫃台設置保護性抗菌隔板、發放免費衛生用品包，提供口罩、手套、乾洗手及抗菌濕紙巾給所有旅客外，阿聯酋航空也於每趟旅程前，在機上強化消毒流程，並於每45分鐘進行洗手間清潔，維持最嚴格的衛生條件與安全性。

▲阿聯酋航空獲選全球最安全航空榮譽。（圖／阿聯酋航空提供）

除此之外，阿聯酋航空同時也在提供旅客便利性的項目取得領先。阿聯酋航空於2020年7月率先業界推出免費的全球COVID-19給付，為於旅程中確診感染COVID-19的旅客支付所有醫療及隔離費用，最高給付金額可達150,000 歐元，以每日 100 歐元給付為期 14 天的隔離費用，讓旅客們能充滿信心的飛往世界各地。

另外，阿聯酋航空的彈性多元預定政策也讓旅客可更改旅行日期，或延長機票有效期至2年，提升旅客規劃行程的信心。而針對忠實的Skywards會員，阿聯酋航空也採取新措施，協助會員維持其身份等級，並推出賺取及消費哩程數的新方法。阿聯酋航空目前也為有需求的台灣旅客，提供每週四次往返杜拜的航班，旅客更可透過阿聯酋航空的全球網絡抵達90多個城市。

「安全旅行晴雨表（Safe Travel Barometer）」於2020年推出，目的為在後疫情時代監測全球旅客的健康和安全、旅行便利性及旅行體驗。「安全旅行得分」隨著疫情趨緩應運而生，為業內首創對COVID-19進行評量的措施。

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