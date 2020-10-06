阿聯酋航空運送160噸救援物資至貝魯特　台灣是主要捐贈者之一

▲阿聯酋航空集結全球愛心，運送160噸救援物資至貝魯特。（圖／阿聯酋航空提供）

記者賴文萱／台北報導

黎巴嫩首都貝魯特港8月份大爆炸重創了當地，悲劇發生一個多月以來，阿聯酋航空持續集結來自全球旅客慷慨捐贈現金或Skywards會員哩程數，透過人道救援，將緊急物資送往當地。主要捐贈者來自台灣、日本、韓國、英國、印度、澳洲、德國、美國、義大利與紐西蘭。

阿聯酋航空經由阿聯酋航空基金會以及阿聯酋航空的官網共募集來自140國、共1萬2千筆現金和Skywards會員哩程數捐贈；主要來自台灣、日本、韓國、英國、印度、澳洲、德國、美國、義大利與紐西蘭。在這些不吝送暖的阿聯酋航空Skywards會員中，更有幾位極為慷慨地各自捐贈了近25萬的飛行哩程數。

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截至目前為止，Skywards會員已捐贈超過1.2億哩程數，協助貝魯特從災害中快速恢復；未來兩個月內，阿聯酋航空也將把這些善款投入貝魯特的危機救助計畫。

▲黎巴嫩貝魯特8月發生大爆炸，重創了當地。（圖／路透）

所有捐贈也為人道救援組織獲得需要的貨運空間，並透過阿聯酋航空SkyCargo貨運，有效的運輸醫療設備、食物及其他緊急救援物資至貝魯特。此外，阿聯酋航空SkyCargo也為這些經批准的特定貨運航班提供8折的空運運費優惠。

自8月13日起，阿聯酋航空SkyCargo貨運已運載超過160噸的醫療物資及食物至貝魯特，並與當地及國際的非政府組織合作，協助受災家庭重建。

阿聯酋航空SkyCargo貨運也將於接下來數週內，安排6趟飛往貝魯特的貨運航班，提供醫療用品、可長期儲存的食物、衣物、個人防護裝備、衛生用品及獸醫用品。

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