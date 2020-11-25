慶南迴鐵路電氣化！台鐵「南迴線打5折」　元旦連假加班車也適用

▲台鐵南迴線提供五折優惠。（圖／記者張榮恩攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局為慶祝南迴鐵路電氣化通車，自109年12月23日起至110年1月3日止（含元旦連續假期），提供行經南迴線列車（含跨線列車、元旦連續假期加開班次）全票、孩童票五折優惠（愛心票、愛心陪伴票、敬老票因已有票價優惠，不再重複優惠）。

台鐵局表示，優惠車票可於官網及台鐵e訂通APP訂票、各車站售票窗口、多功能自動售票機、代售通路（超商、郵局）購（取）票，旅客請於乘車前購買車票，車上補票及到站補票不適用，環島之星觀光列車1次、2次及使用電子票證之旅客，亦不適用本優惠方案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

團體票乘車日期為109年12月23日起至110年1月3日止且行經南迴線之對號列車，可於乘車完畢後持車票至車站退還差額。

▲台鐵南迴線優惠列車班次。（圖／台鐵）

台鐵局南迴線為配合枋寮－知本間電氣化通車，普悠瑪及推拉式自強號將首次投入南迴線營運，將開行6列次普悠瑪及4列次推拉式自強號，可提升平日運能7%、假日13%，且增加南迴線跨東、西線列車班次計3列次，減少旅客轉乘，另外南半環莒光號列車也不需要於臺東及枋寮站更換電力機車，提高乘車品質及便利性。

電化通車後，台鐵環島路網即全面電氣化，鐵道局也預計投入7.882億元，針對南迴沿線8個車站(計有：大武、金崙、太麻里、知本、南洲、佳冬、加祿、內獅)美化，重塑場站外觀風貌、優化周邊環境景觀、強化車站空間質感。未來更配合新型電車陸續到位，將大幅提升南迴旅運、觀光及環保之服務品質。

▲台鐵元旦加班車票下周開賣。（圖／記者張榮恩攝）