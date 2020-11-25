大姊拒給「5000孝親費」鬧翻：妳媽在發什麼神經　網點出最大問題

▲家裡為每個月5,000元的孝親費鬧翻，小雨相當無奈。（圖／Pixabay／翻攝自「爆料公社」，下同）

圖、文／鏡週刊

孝親費是你們家的地雷話題嗎？年輕人剛出社會工作普遍低薪，孝親費給不給、怎麼給都是門學問。家中因孝親費爆發衝突的網友上網求助，詢問到底是每個月要求5,000元孝親費的媽媽有理？還是明明說好卻反悔的姊姊站得住腳？

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網友「小雨」在臉書社團「爆料公社」發文，自己的父親是公務員，母親是家庭主婦，家裡有4個小孩，最大的兄姊分別離家工作6年、2年，月薪大約3萬。目前剩他和二姊則還住在家裡，大哥假日常回家探望，大姊個性較叛逆，不喜歡父母古板又好碎念，久久才回一次家，和家裡關係比較緊張。

媽媽過去沒拿過家用以外的金錢，在小雨的姑姑介入後爸爸才會給一些零用錢，但爸爸給錢時嘴上不饒人，常說些「省著花啊」之類讓媽媽不舒服的話。媽媽也曾嘗試出門工作，不過與社會脫節太久的她，最長的工作只做了3天。最近媽媽突然想到可以向有工作的兄姊要求每個月5,000元孝親費，小雨自己則認為媽媽照顧家務辛苦，自己在讀書之餘有打工，於是每個月主動上繳2,000元。

然而真到要支付孝親費時，大哥討價還價只給3,000元，當初答應的大姊則徹底拒付。大姊拒接媽媽訊息和電話，更向小雨抱怨：「妳媽又在發什麼神經？」要小雨轉告兩老不要再打電話。雖然明白自己的父母對待子女有些苛刻，但小雨權衡後認為這次是大姊「出爾反爾」比較過分，也認為媽媽值得5,000元孝親費。不過她還是有些困惑，想尋求廣大網友的意見。

網友看完故事表示：「5,000不錯了，我一個月3萬5，媽媽要求2萬多，真的不知道以後怎麼娶老婆」「我婚前給薪水1/3，5,000都不給真的很不懂事」「現在小孩覺得把自己薪水的10％給父母就很多了，卻沒有想過當年父母若只用10％養小孩，小孩可能養不到長大哦！」

不過也有網友站在姊姊那一方，認為「父母也該替小孩想想，月薪3萬又住外面，孝親費真的要給到5,000這麼多嗎？」「不是所有父母都應該回報…自己斟酌」。更有人認為：「爸爸不給錢才是大問題」「這就是全職家庭主婦的悲哀」。



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