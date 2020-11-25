單親媽遭惡鄰揍爛頭部！　血肉模糊「扔下懸崖」...兒回家見血路





▲四川宜賓女子遭到鄰居襲擊，頭破血流被扔下懸崖。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

四川宜賓一名女子下班後走夜路回家，但卻遭到鄰居夫婦襲擊，狂毆頭部後把她扔下懸崖，路上留下大攤血跡，所幸她命大沒有死，用盡最後力氣求救。目前兩人已被警方抓獲，進一步調查中。

根據紅星新聞報導，嚴增芳11月12日晚間7時許走在回家小道上，結果鄰居王某書、李某涵夫妻倆人突然從草叢衝出來，一把就把她壓在地上，拿秤砣瘋狂狠砸頭部和手臂。

▲懸崖下方是鐵軌。

直到嚴增芳失去反抗能力，夫婦兩人才停手，並且合力抬起扔下懸崖，期間發現還用木棍亂捅，確定她摔落才離開。嚴增芳墜落時幸運掛在了崖壁上的雜草和灌木上，沒有直接摔下去，之後掉進鐵路邊溝中，掙紮著爬到鐵軌爬邊草叢，扔石頭求救。

55歲的嚴增芳老公已經去世多年，平時擔任清潔員，和26歲兒子侯運春相依為命。侯運春當天下班回家時，發現地上有一灘血跡，石頭和樹葉都被鮮血染紅，心中出現不祥預感，衝回家中發現沒人在家，打電話四處尋人，直到鄰居大哥通知，在懸崖下鐵路邊發現你媽。

▲嚴增芳一度命危。

侯運春趕緊衝出去一看，發現母親果然躺在家門外不遠處的鐵路邊草叢中，身上、臉上、地上全是鮮血，其爬過的鐵路碎石上也都是血跡，頭部血肉模糊。嚴增芳被送到宜賓市第一人民醫院神經外科，被診斷為瀰漫性軸索損傷；頭皮撕脫傷；頭皮廣泛性挫傷；上頜骨骨折；全身多處軟組織損傷。

侯運春13日在南廣鎮老街一個垃圾桶中發現了兇手遺棄的帶血的衣服、褲子、鞋子，並將其提交警方。敘州警方表示，案發後兩犯罪嫌疑人（王某書、李某涵）很快被控制，目前案件正在辦理中。

▲沾血的衣服、鞋子。

嚴增芳回憶，和嫌疑人夫婦曾在10多年前因為小事結仇，當時有一名朋友有一個管帳的職缺，但她介紹了另一名鄰居去工作，沒有介紹李某涵，從此李某涵對她恨之入骨。

侯運春指出，目前母親生命雖然暫時保住了，但是接下來還要做頭部的植皮手術和後續治療，治療費用相當高昂，而嫌疑人的償付能力也有限，唯一的女兒不願管，目前一分錢治療費用都沒付。