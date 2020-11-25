法國疫情緩和！馬克宏推3段式解封　疫情四大國病死率占全球逾43％





▲法國總統馬克宏24日晚間發表全國電視演說，表示將於周六（28日）展開3段式解封。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間25日上午6點30分，全球累計確診數即將突破6000萬例，染疫致死數則已逾140萬人。此前疫情回升更勝以往的歐洲，也開始出現緩和勢頭，法國單日確診降至9000多人，總統馬克宏宣布啟動3段式解封。

距離法國封城開始已過3周，總統馬克宏（Emmanuel Macron）於當地時間24日晚間發表電視演說，指出連續數日單日確診數大幅減少，從高峰的6萬瞬間降至前一周的2萬，23日則下降至9000多人，「第二波高峰已過，你們的努力獲得了回報。」

新增確診尚未降至5000人標準，馬克宏宣布政府將於當地時間周六（28日）啟動逐步解封，分為3個階段，執行時間分別為28日、12月15日，以及明年的1月20日。根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，法國累計220萬5326例確診、5萬319死。

美國仍為全球疫情最嚴重國家，累計1254萬6670例確診、25萬9372死；印度累計917萬7840例、13萬4218死；巴西累計608萬7608例、16萬9485死；法國則為疫情第四嚴重國。

全球當前累計5959萬7658例確診、140萬5788死。前四大疫情國家確診總和為3001萬7444例，占全球確診50.36％；四大國病故總和為61萬3394，占全球43.63％。