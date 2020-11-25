逼死35歲女碩士「受害超過30人」　藝人教會牧師起底！禮拜如直銷

▲藝人艾成曾多次在公開場合表達對「哈利路亞家教會」的感激之情，表示是透過宗教的力量才能振作，但如今該教會傳出詐騙教友投資的事情。（圖／翻攝自臉書）

圖、文／CTWANT

位在台北市大安區仁愛路3段地下室的「哈利路亞家教會」有30年的歷史，教友眾多，但前教友卻出面控訴，教會裡的牧師聯合對信眾洗腦投資緬甸土地，受害教友竟有30人之多，資深教友也表示，「整個教會猶如一個共犯結構，每次聚會就像是直銷大會。」

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英國倫敦藝術大學碩士畢業的楊瀞涵（楊女）聽了教會助理牧師徐國峰的話，花了48萬台幣積蓄投資緬甸土地卻血本無歸，最後抑鬱而終，另一位同樣在教會多年的葉小姐（葉女）也在2015年間，聽信教會幹部鼓吹「可以跟著徐國峰投資緬甸土地」，徐男也以話術鼓吹葉女砸錢買土地。

「徐國峰說緬甸非常值得投資，土地的價值會倍數翻漲，一定會賺。」還強調若是拉人一起買還可以分紅，葉女聽的心動不已，以緬甸幣4200萬（約台幣90萬元）購買一塊與楊女所購買同樣大小的土地。

▲教友葉小姐指控，因聽信助理牧師徐國峰，共花了90多萬買緬甸的土地，結果只換來一張紙。（圖／讀者提供）

豈料，1年過後，葉女的土地價值驟減僅剩台幣20萬，葉女擔心錢拿不回來，急著找徐男賣掉土地，但徐男卻以「長久投資才會賺錢」為由，拒絕讓葉女賣土地，最後因葉女急需現金，以新台幣20萬價格拋售土地，而損失的70多萬，徐男則以「投資本來就有風險」為由，要葉女認賠。

「我後來發現我跟楊瀞涵買的土地相鄰、面積也一樣，但我花的錢卻是她的1倍多，就連佣金也被抽了10%。」葉女相當氣憤，表示徐男應該是看準每個教友經濟能力不同，胡亂灌水開價。

▲在教會10多年的教友朱先生因看不慣教會內的共犯結構有如老鼠會，憤而離開。（圖／CTWANT提供，下同）

在哈利路亞家教會10多年的朱先生表示：「受害者絕對不只楊女，整個教會至少有30人受害。」部分遭詐騙的教友紛紛出走，並向牧師提告詐欺，要為自己討回公道

「我最看不慣整個教會猶如老鼠會的共犯結構，包括主任牧師、助理牧師、傳道士、組長，大家不像在宣傳教義，倒像是直銷大會。」朱男說，每個幹部都知道外國人在緬甸無法合法買土地，但仍鼓勵教友花錢投資，還要教友再向外拉人，相當過分。

本刊調查，哈利路亞家教會於1984年由主任牧師曾英欽創立，會堂在仁愛路3段精華地段，多位知名藝人都是教友，規模頗大，但教會牧師竟利用人性弱點，打著宗教名義詐財，相關單位務必儘速介入調查釐清，免得讓宗教蟑螂危害社會。

▲教友楊瀞涵的哥哥指控，妹妹因財產遭助理牧師徐國峰詐騙走，最後只能「活活餓死」在租屋處，被發現時遺體早已僵直，一旁的愛狗不斷吠叫。

本刊致電徐國峰牧師，他表示所有的案子都已經進入法律程序，不便多說，對於是否有多名教友受騙，他也不願回應，隨即掛上電話。

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