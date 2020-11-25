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78歲大亨熱戀「小24歲」超美名媛　甜膩嬌稱「小仙女」放閃

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▲▼【大亨喜逢第四春】78歲大亨再爆新戀情　王應傑穩交小24歲超美名媛。（圖／鏡週刊提供）

▲在友人牽線下，王應傑已和名媛胡寶莉交往逾半年，如今雙方過著半同居的生活。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

中佳電力董事長、客運大老王應傑去年愛妻癌逝，意志消沉，三不五時就在臉書分享「歷史上的今天」，回憶與亡妻的過去點滴；不過，近日王應傑友人發現，近來他總是滿面春風，整個人彷彿又重新活了起來，原來，在好友牽線下，他與年齡小24歲的名媛、前紅花鐵板燒副董事長胡寶莉祕戀大半年。面對本刊詢問新戀情，王應傑不但大方承認，還用「小仙女」來形容女友。

本（11）月初，知名藝人林心如幫父親在君品酒店舉辦70歲壽宴，不只台上星光熠熠，台下也是冠蓋雲集，身為客運業大老的中佳電力董事長王應傑應邀參加，逢人就介紹身旁的美女：「這是我太太。」說著，原本直挺的腰桿又高了幾分，臉上滿是驕傲，多位商界大老闆當場誇他好福氣，言語間不乏幾分羨慕；10天後，王應傑在臉書放上一張與美女的合照，上面寫著：「陪伴我走向未來歲月的愛妻。」大方示愛。

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上週三（18日）王應傑接受本刊專訪，走進他位在敦化南路的辦公室，桌上擺著跟臉書貼的同一張合照，相片中的女主角胡寶莉，是北市知名鐵板燒餐廳──紅花鐵板燒前副董事長，近年淡出商界，專心作畫，去年剛開過畫展「當抽象遇上印象」；王應傑對本刊談起這位小他24歲的女友，用得最多的形容詞就是「單純」。

兩人的紅線牽成，全因9個月前的一場武陵農場春遊。「我之前在台北市商業會當理事長，那時候的理事藍麗珠，和寶莉是認識30幾年的閨密。因為我老婆去年過世，藍麗珠看我正派，主動幫我牽線。今年2月，她約了寶莉和我一起到武陵農場出遊，經過3個月交往，最後決定在一起。」回憶初遇的美好時光，王應傑暖暖地說。

在網路上搜尋「胡寶莉」，不脫「名媛」兩字，加上兩人年紀差24歲，自然會有不同的議論，但王應傑馬上跳出來幫愛人說話。「因為很多人聽說她是名媛嘛，難免會想交際比較複雜。不過，我們在商界共同認識很多人，沒聽有人說過她以前是誰的女朋友，大家都說她很單純。」

在胡寶莉之前，王應傑有過三段婚姻，結局都不圓滿，這事讓他有些介懷，「交往前，我就說我八字很重。我26歲就結婚，第一任太太婚後35天出車禍過世；第二任、也就是王怡仁的媽媽，後來離婚收場，陳淑娟是我第三個太太，也沒想過會比我早離開，去年7月癌逝。寶莉聽了這些，安慰我都是緣分。」

王應傑說，胡寶莉與自己的子女相處融洽，且對前幾任妻子都不帶敵意，表現大器，「其實我還會想念去世的太太，但寶莉不會生氣，還說她是『天上的姐姐』。因為我和前任老婆生的大兒子住一起，兒子也不排斥她，但要小孩接受我再婚又不一樣，這些需要時間去調適。」

當話題來到兩人未來的正式關係，王應傑突顯得保守起來。「我們現在假日到處遊山玩水，慢慢地，兩個人會有感情，她當然希望明媒正娶，我雖然也願意，但我和前面兩任太太都有小孩，也要考慮到他們的感受，所以會有顧忌，這種事情要水到渠成。」言語間帶著點無奈。

更多鏡週刊報導
【大亨喜逢第四春1】讓人好羨慕　王應傑帶氣質系美魔女公開放閃
【大亨喜逢第四春2】名媛熱戀大老闆不單純？　王應傑心疼回應了
【大亨喜逢第四春3】王應傑自承「八字重」　三段婚姻路好坎坷

 
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