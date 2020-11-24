廁所有棄嬰！卡達機場迫女乘客脫衣「侵入性檢查」...棄嬰生母找到了

▲卡達哈馬德國際機場上月在廁所發現一名棄嬰，機場人員逕自對女乘客進行侵入性檢查，進而演變成國際事件。（翻攝自Google Map）

圖文／鏡週刊

卡達哈馬德國際機場上月在廁所發現一名棄嬰，隨即針對已登機的女性乘客進行侵入性檢查，進而演變成國際事件。如今，卡達政府確認棄嬰生母的身分，並對其起訴殺人未遂罪嫌，若定罪的話將面臨最高15年刑期。

綜合《BBC》《CNN》報導，位於卡達首都杜哈的哈馬德國際機場（Hamad Int'l Airport）上月2日在一處廁所垃圾桶旁驚見一名剛出生的女嬰，機場隨即要求10架飛機中的18名女性，在未告知原因下接受侵入性檢查；此事被揭露後，引發國際砲轟侵犯人權，澳洲政府亦提出嚴正抗議，卡達政府在壓力之下對這些受到人身自由侵犯的乘客道歉。

卡達檢察官本月23日發表聲明，指出透過DNA追尋，發現棄嬰生父為一名待在卡達境內的亞洲人，他被尋獲後承認與棄嬰生母的關係，並提供女方生下嬰兒後傳給他的照片與訊息，訊息中女方承認遺棄嬰兒並逃回故鄉；而生母亦為來自亞洲國家的女性，目前潛逃國外，檢方指控她犯下殺人未遂罪嫌，正展開引渡程序，若最後被遣返回卡達並被定罪，最高可處15年有期徒刑。

其聲明中並未指出，棄嬰生母是何時分娩及如何追查到生父，也未提及是否會針對生父提出任何指控。此外，卡達檢方亦起訴哈馬德機場安全部門的數名職員，指控其「找來女性醫護人員對某些女乘客進行檢查」，一旦罪名成立後可處3年有期徒刑。

《CNN》指出，在卡達若女性在婚外發生性行為亦屬違法行為，因此女性為避免入獄而拋棄小孩並非是罕見之事。



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