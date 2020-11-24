「舉刀過頭」狂捅情敵18刀致死　萬華房仲看影片崩潰：我全認...

記者黃宥寧／台北報導

北市于姓已婚房仲4月間在萬華持刀刺殺林姓運將，導致林男重傷不治。北院24日開庭，法官勘驗影片，于男一度拒絕觀看自己殺紅眼犯案過程，他不斷向法官求饒，跳針式重覆說「我全認，我真的看不下去」。林男妻子聽到他拒絕看影片，在旁聽席啜泣說，「你不敢看？你知道我每天都要走這條路嗎」。于男口頭上認罪，卻未清楚交代犯案過程及動機，下一次將傳證人到庭說明，以釐清案情。

法官當庭勘驗犯案影片時，于男因一度情緒激動導致身體不適休庭15分鐘。再次回到庭上時，于男仍拒絕看片表示「我不是屠夫啊！我也是個人，放過我好不好」。家屬委任律師則氣憤回應，「你要人家放過你，誰來放過家屬？」一旁的林妻則啜泣回應，「你不敢看？你知道我每天都會經過這條路嗎！」

于男跳針式不斷說，「我不要看、放過我、我認罪」不斷拒絕，他請求辯護律師在庭代為觀看。勘驗影片過程，于男身穿黃色雨衣撐著雨傘背著包包，先是在北市萬華區莒光路一處騎樓徘徊約6分鐘，不斷來回像是在找人。過了一會林男與他擦肩而過，于男突然轉身拿出一把長約20公分的刀器朝林男背部刺下，于男像是殺紅眼般舉刀過頭不斷朝林男身上多處刺，林男過程試圖想將刀搶過來，但因身中多刀仍不敵林男如此攻擊，最後還被于男拖行數公尺，直到于男將刀插在林男左手似乎拔不出來才作罷，趕緊逃離。

▼ 于男犯案當下持刀與受重傷林男在騎樓下拉扯許久 。（圖／記者邱中岳翻攝）

讓他犯案的關鍵人物是「江女」，他表示與江女認識8、9年，2人各自有婚姻，都有2個小孩，平時互相照顧情同兄妹，當他得知江女一直遭林姓前男友騷擾，便開始幫助江女迴避，案發前他接到江女電話，聽到江女哭著向林男求饒放過她，讓他心情十分沉重，才會想幫她這個忙。

于男在上次開庭本來主張林男會死不是因為刀傷所致，但今日也都不再爭執，且捨棄傳喚證人江女，更表示不想再浪費司法程序和時間，真心想接受處罰。于男雖嘴巴上跳針不斷認罪，卻不肯清楚交代案情。下一次開庭也將傳喚這位讓于男痛下殺手的關鍵人物江女，以釐清案情。

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