南寮旅服中心大改造　2樓高溜滑梯打造親子新樂園

▲2層樓高的大型溜滑梯特別吸睛。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市南寮旅遊服務中心，設立至今14年第一次大改造，市府投入3千多萬元，歷經1年工程，將於本周六（28日）重新開幕。其中，特別吸睛的是一座2層樓高的大型溜滑梯，還有頂樓平台望出去的遼闊漁港風光，打造全方位的親子友善新樂園！市府說明，開幕活動「海怪來溜」周六下午2時至5時舉辦，有劇團、樂團、互動泡泡秀等精彩表演，還將贈出限量擦手巾與文青提袋，邀請民眾大手拉小手，一起到南寮體驗嶄新的旅服中心。

新竹市長林智堅表示，南寮旅服中心95年興建，去年（108年）市府投入3050萬元改造，相較過去委外給廠商，此次轉以「服務」為導向，提供遊客舒適友善的諮詢與休息空間；一大亮點是一座室內13.5公尺長、2層樓高的大型溜滑梯，還有頂樓的觀景平台，可俯瞰南寮無敵海景；另也搭配親子沙灘，改善更衣室與親子廁所等空間，打造全方位的親子友善新樂園。

林智堅指出，他上任以來積極爭取經費打造新竹漁人碼頭，共投入超過15億元，將新竹漁港轉型為觀光休閒漁港。其中，107年4月完成親子沙灘，成為父母夏天最愛帶小朋友來玩水的熱門景點，此次旅服中心改造，將提供旅客完整的諮詢、觀景及休憩服務。

產發處表示，南寮旅服中心有清爽的藍白色調，圓柱狀的樓層外觀就像南寮漁港的地標，而這也是14年來第一次的大改造，因原先服務機能不足，此次改善電梯、哺育室、更衣間、無障礙與親子廁所等空間，也提供飲水機、零食販賣機與手機充電的服務，讓旅服中心成為新竹漁人碼頭最好的休憩場所。

市府說明，周六（28日）的「海怪來溜」開幕式，有精彩的身聲劇場、互動泡泡秀、脆樂團音樂演出、街頭藝人表演等活動，活動當天將送出限量的「海怪擦手巾」500份，「文青漁網提袋」500份，還有刺激的闖關集點遊戲，集點完成即可獲得一次扭蛋機會，歡迎大朋友、小朋友來共襄盛舉。

市府表示，南寮旅服中心開放時間，為每日上午9時至下午5時30分，4月至9月則延後半小時，為上午9時30分至下午6時，親子沙灘戲水池則於夏季期間開放。

市府也提醒，根據中央流行疫情指揮中心指引，參加活動時應配戴口罩，並保持適當社交距離，請大家配合，共同防疫。