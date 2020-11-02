帆布繩變恐怖利刃！新竹10歲童溜滑梯「手指當場斷2截」

▲新竹一名10歲男童玩溜滑梯，不料手指遭帆布繩拉扯，當場斷成兩截。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市一名10歲男童上月9日和媽媽到百貨公司遊戲區玩，不料溜滑梯時未注意一旁蓋有帆布，導致左手拇指被露出的尼龍繩拉扯、當場斷裂成兩截。救護人員趕抵後，立即將人送醫，以手術接回。為此，議員蔡惠婷及立法委員、邱顯智、王婉諭11月2日在立院召開記者會，要求主管機關負起相關責任，以保障幼兒安全。

男童母親表示，適逢國慶連假，她帶著10歲兒子到百貨公司附設遊戲區遊玩，但過不到20分鐘就接到百貨公司電話，並告知兒子有受傷狀況。她抵達現場時，看見兒子倒在地上而且不斷哀嚎，再仔細一看，竟發現兒子左手拇指已經斷成2截。

據警方初步研判，這間百貨公司所附設的遊戲區溜滑梯，因有尼龍繩固定在帆布邊，另一端固定在旁邊鐵網上，男童在滑下時，不慎碰觸到這些尼龍繩，在重力加速度下，如利刃般將男童手指硬生生拉扯，導致左手拇指當場切斷。

▲▼溜滑梯帆布邊的尼龍繩，竟將男童的手指扯斷 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

立委王婉諭表示，得知這個消息時令她非常意外，原本該是希望讓孩子開心遊玩的遊樂場，怎麼會發生如此嚴重的斷指意外？她指出，目前各個場域附設的兒童遊樂設施，主管機關分屬不同單位，所適用的法規及罰則也都不一樣，不僅難以規範及保障幼兒及兒童們的安全，民眾若不幸遇到發生受傷的情形時，也難以於第一時間尋求所適用的救濟管道。

市議員蔡惠婷也表示，2016年開幕至今的遊戲場，這4年來到底有沒有持續檢驗與維修？竟然讓孩子手勾到滑梯邊脫落的繩索當場扯斷。而10月9日發生的意外，事過一個禮拜後仍然沒有封起來，也造成孩童遊戲的潛在風險與危機。

新竹市政府也指出，目前竹市有4家商營遊戲場，案發遊戲場設施安全管理規範要求的認證機構（TAF）檢驗報告書，已送府備查在案。另依同規範第10條規定，該案遊樂場業者均依規定委託專業檢驗機構進行遊戲場設施檢驗，並檢具TAF（財團法人全國認證基金會）認證標誌的合格檢驗報告。而過去2年針對該名業者實施聯合稽查時間為2019年5月15日、10月28日、2020年9月28日、10月27日，共計4次。

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