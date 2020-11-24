陸嫦娥五號今成功發射　預計帶回「2公斤月球土壤」

▲大陸嫦娥五號今2020年11月24日凌晨四點半成功發射。（圖／新華社）

記者任以芳／綜合報導

大陸在文昌航天發射場於11月24日4時30分，用長征五號遙五運載火箭成功發射探月工程嫦娥五號探測器，火箭飛行約2200秒後，順利將探測器送入預定軌道，開啓大陸首次地外天體採樣返回之旅。按計劃，嫦娥五號探測器將於11月下旬登陸月球，預計帶回約2公斤重的月球土壤樣品返回地球。

據新華社指出，大陸航天局探月與航天工程中心副主任、嫦娥五號任務新聞發言人裴照宇介紹，「嫦娥五號探測器由軌道器、返回器、著陸器、上升器四部分組成，在經歷地月轉移、近月制動、環月飛行後，著陸器和上升器組合體將與軌道器和返回器組合體分離，軌道器攜帶返回器留軌運行，著陸器承載上升器擇機實施月球正面預選區域軟著陸，按計劃開展月面自動採樣等後續工作。」

▲大陸嫦娥五號預計在月球上「挖2公斤土壤」回地球。（圖／新華社）

嫦娥五號任務的科學目標，主要是開展著陸點區域形貌探測和地質背景勘察， 預計降落在月球最大的月海風暴洋北緣的呂姆克山附近，實現月面自動採樣返回，開展月球樣品地面分析研究。除了「挖土」回地球，嫦娥五號探測器還將開展一系列科學探測。

該報導稱，如著陸區的現場調查和分析，著陸點區域形貌探測和地質背景勘察，獲取與月球樣品相關的現場分析數據，建立現場探測數據與實驗室分析數據之間的聯繫。此外，還要對月球樣品的分析與研究，深化月球成因和演化歷史的研究等。

▲大陸嫦娥五號今晨成功發射，文昌航天發射場工作人員留影紀念。（圖／新華社）

探月工程自2004年1月立項並正式啓動以來，已連續成功實施嫦娥一號、嫦娥二號、嫦娥三號、再入返回飛行試驗和嫦娥四號等五次任務。此次嫦娥五號發射任務是長徵系列運載火箭的第353次飛行。

據了解，嫦娥五號任務由大陸國家航天局組織實施，具體由工程總體和探測器、運載火箭、發射場、測控與回收、地面應用等五大系統組成。這次嫦娥五號計劃實現月面自動採樣返回，將是大陸航天領域迄今最複雜、難度最大的一次任務。