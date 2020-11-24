遠航客機第三拍…底標砍到450萬！北市「蛋黃區5套房」一次上架

▲法務部台北分屬12月1日法拍舉辦123聯合拍賣會，其中位在蛋黃區的套房備受矚目。（圖／法務部提供）

記者徐愷昕／台北報導

法務部執行署台北分署定預計下（12）月1日下午3時許舉辦123聯合拍賣會，據了解，這次拍賣的東西種類多元，除了名牌精品外，還有台北及新北市的土地總計34筆、建物7筆，另眾所矚目的遠航客機先前經2次流標，這回將進行第3次拍賣程序，底價已低到450萬元，相當1輛豪華休旅車的價錢。

法務部台北分署指出，12月1日拍賣標的計有坐落於台北市及新北市的土地34筆及建物7筆，皆為投資置產的絕佳物件。其中位於台北市蛋黃區新生南路一段161 巷電梯大樓，一次上架5間套房進行拍賣，更是不容錯過。據悉，該5間套房全部屬拍定後點交的物件，且交通便利，鄰近捷運大安森林公園站，走路只要1分鐘，是法拍市場上的搶手物件。由於5間套房的面積不一，拍賣底價介於新臺幣1370萬元至1710萬元之間，有興趣的民眾要即早出手，好物件不等人。而眾所矚目的遠航客機先前經2次流標，將在本次拍賣會進行第3次拍賣程序，底價已低到450萬元，相當於1輛豪華休旅車的價錢。

▲眾所矚目的遠航客機先前經2次流標，這次底價已低到450萬元。（圖／法務部提供）

本次拍賣會另有陸常等名家的書法卷軸進行拍賣，買回掛在牆上，室內空間質感馬上大升級，家中如缺裝飾，這書法卷軸絕不讓你失望。另會場上還有 LV 手鐲、萬寶龍鋼筆、Dior 鑰匙圈等名牌精品，以及原於百貨公司專櫃銷售的歐美進口手鍊、耳環、墜飾將進行變賣，價格實惠，皆屬送禮自用兩相宜的物品，有需要的民眾務必準時到場，挑好貨、撿便宜。

▲會場上還有 LV 手鐲、萬寶龍鋼筆、Dior 鑰匙圈等名牌精品。（圖／法務部提供）

法務部表示，民眾若想以優惠的價格買到心目中理想的物品，務必把握機會攜帶身分證件到場競買；如選擇通訊投標購買不動產的民眾，則可至分署網站之「不動產通訊投標專區」下載投標書、標封等文件，另請注意除填具投標書及檢附保證金外，亦應依規定於標封上載明開標日、時及案號，並於開標日前 1 日以雙掛號寄達臺北長春路郵局第 198 號信箱，否則會造成投標無效。

另依中央疫情指揮中心公告，自12 月1日起啟動秋冬防疫專案，凡進入政府機關洽公等八大類場所的民眾均應佩戴口罩，故請到場參與競標的民眾務必全程佩戴口罩並配合測量體溫，如有發燒、咳嗽等症狀，請儘速就醫，勿參與競標，保護自己也保護他人，共同為防疫努力。

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