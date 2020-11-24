竹聯捍衛隊逼債酷刑曝！狼牙棒穿肉斷腿　退幫要付20萬賠償金

記者張君豪／台北報導

竹聯幫捍衛隊新莊分會分會長鄭男（40歲）在新北市新莊區開人頭建設公司，吸收未成年中輟生率眾討債，並在北市新莊、中和萬華區涉及多起暴力討債，刑事局偵二大隊會同中和警方日前收網逮捕鄭姓分會長及幫眾等8人，其中一名商人因積欠數百萬元債務，去年11月遭鄭男教唆小弟以鋼管打斷左腿，迄今無法正常走路手段殘忍。

▲刑事局逮捕竹聯幫捍衛隊新莊分會長鄭姓主嫌及幫眾。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕竹聯幫捍衛隊新莊分會長鄭姓主嫌及幫眾，並起獲大批刀槍及制服。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，竹聯幫捍衛隊分會長鄭男在新莊成立某建設公司，打算用來承包新北建案土方承運工程，並吸收中輟生、未成年小弟，動輒以討債為名叫小弟聚眾潑漆、恐嚇跟監，並到被害人住處開槍示威，或持開山刀、槍械押走被害人，作風相當囂張。

▲刑事局逮捕竹聯幫捍衛隊新莊分會長鄭姓主嫌及幫眾，並起獲大批刀槍及制服。（圖／記者張君豪攝）

根據新北中和一名商人出面報案，2019年11月26日遭鄭嫌率人包圍，鄭男要小弟分持鋁棒、狼牙棒、在該停車場用鐵棍硬生把被害人左腿打折，迄今尚未復原無法走路。

另外有名年僅20歲的幫眾入幫後，看到同儕作風手段殘忍，於心不忍想要退幫，竟遭鄭男率人押走，威逼簽下20萬元「賠償金」本票後才遭釋回，這名可憐幫眾只能四處打工籌款還錢。

刑事局偵二大隊第一隊會同新北市警中和分局、北市警大同分局、宜蘭蘇澳分局共組專案小組，報請台北地檢署檢察官羅嘉薇指揮偵辦，日前見時機成熟，兵分多路在新北市新莊區鄭姓分會長堂口拘提上述8到案。

警並當場搜出竹聯幫捍衛隊制服56件、西瓜刀1把、尖刀2把、球棒1袋、鐵條1袋、作案用假車牌、無線電對講機5台、空氣手槍5把、BB彈3盒、CO2氣瓶29支、「竹捍」標語存錢筒1個、被害人本票15張及債務委託契約6張、嫌犯手機6支等涉案證物。

刑事局訊後依違反組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇、重傷害等罪嫌將8人移送法辦，地檢署複訊後鄭姓主嫌及張、蔡姓幫眾3人遭收押禁見、劉姓幫眾20萬元交保、其餘幫眾則交保或無保請回。

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