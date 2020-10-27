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慘片曝！摔角手180度華麗轉身　落地「雙腿瞬間反折」成鳥仔腳

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記者張靖榕／綜合外電報導

美國社群平台近日瘋傳一段嚇壞人的影片，晚上在空曠場地開打的戶外擂台賽，一名黑衣摔角手從繩上180度華麗轉身落下時，竟硬生生折斷雙腿，使得原本應只能向前屈膝的腿，變成只能向前凹的「鳥腳」，當場氣勢全消，慘痛落敗。

▲▼摔角手180度華麗轉身！　落地「雙腿瞬間反折」成鳥仔腳。（圖／翻攝自Instagram「wrestlerepublic」）

▲摔角手從繩圈上華麗轉身一跳。（圖／翻攝自Instagram「wrestlerepublic」）

美國知名論壇「reddit」、推特、Instagram均廣傳該段影片，開場時擁有粗厚臂膀、大肚男的黑衣男子，在重低音的音樂節奏下從擂台角落踩上繩子，對圍觀的群眾高舉雙臂，凌空吆喝一聲，並獲得觀眾歡呼回應。

▲▼摔角手180度華麗轉身！　落地「雙腿瞬間反折」成鳥仔腳。（圖／翻攝自Instagram「wrestlerepublic」）

▲雙腿折斷，膝關彷彿消失，任兩條腿軟趴趴在空中甩。（圖／翻攝自Instagram「wrestlerepublic」）

黑衣男旋即飛跳180度轉身，準備來個氣勢降落，豈料落地時雙腿衝擊過大，竟應聲向後斷裂瞬間「腳軟」。摔角手整個上半身向前凹折，面部撞擊擂台後倒下，膝蓋骨折的雙腿像布娃娃般在空中甩盪。

原本喧譁的現場立刻安靜下來，音樂也被關掉，影片清晰錄到一名男子說，「他把他的腿弄斷了」。

網友紛紛回附，「好痛」、「他的膝蓋骨整個消失了耶老天爺」、「他是背向大家嗎」、「身體太重了，他的腳負荷不了」、「所以說，各位鄉親父老兄弟姊妹，跳躍落地時記得要雙膝微彎，讓關節去消除衝擊，這就是關節的作用，不然你就等著變成一隻佛朗明哥鳥。」

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