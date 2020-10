慘片曝！摔角手180度華麗轉身　落地「雙腿瞬間反折」成鳥仔腳

在 Instagram 查看這則貼文

Hopefully whoever this happened to is doing okay!! Tag your friends below and remind them why wrestling isn’t so ‘fake’ . . . #WrestlingRepublic #prowrestling #sportsentertainment #wwenetwork #wweuniverse #wrestlemania #wwe #wweraw #smackdown #wrestlemania36 #AllEliteWrestling #wwenxt #njpw #impactwrestling #newjapanprowrestling #aewontnt #WWEUK #nxttakeover #aewdynamite #hellinacell #wwedraft #wwehiac #fullgear #halloweenhavoc