手痛不敵手癢！受傷還從醫院跑回來賭　警一個不漏全逮送辦

▲台南市警三分局持搜索票至安南區某民宅一舉破獲21人天九牌職業賭場，將賭客及主持人等人帶回偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局於日前接獲流竄賭場情資，經過跟監與探訪，於11月23日凌晨0時20分許見時機成熟，持搜索票至安南區某民宅一舉破獲21人天九牌職業賭場，將現場賭客等人帶回偵辦，其中宛姓場主等3人依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，其餘賭客18人依社會秩序維護法裁處。

警方扣得賭具天九牌1副、骰子1盒、抽頭金新台1640元、賭資5500元、房屋租認契約書等物品。三分局表示，該賭場地處住宅區中，隱身於民宅內，外觀難以察覺異狀，且由計程車將賭客接送至賭場，並配置把風人員，增加警方查緝難度；賭客自以為賭場隱匿得萬無一失，甚至有一名58歲楊姓賭客手都受傷包紮了，還特地從醫院搭車來賭場，警方也勸該名「賭性堅強」的賭客做完筆錄後，趕快回家休養。

三分局分局長方國璽表示，職業賭場是治安的毒瘤，容易衍生幫派、黑道、毒品及暴力案件的發生，時常利用各種集會機會要求所屬加強取締，且賭博易導致家庭失和，並衍生犯罪問題，嚴重影響社會治安，三分局將嚴正執法，持續掃蕩轄內賭場，呼籲民眾千萬不要心存僥倖，以身試法。

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