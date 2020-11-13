「健康麻將館」每將抽頭100元　5高中生也參戰：輸的請吃飯

▲麻將協會暗藏賭博性質，還發現5名大學生以及5高中生在場。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警方在萬華查獲一家「健康麻將館」的棋牌社，竟然暗藏賭博，且以會員制過濾會員，甚至還容留大學生、未成年國中生在內打麻將，警方逮人時，學生還辯稱「我們是玩輸的請吃飯」，讓警方當場傻眼。

警方調查，44歲的王姓男子與52歲的林姓員工，在萬華康定路上承租一樓店面開設棋牌社，直接將店名取為「健康麻將館」，但卻暗藏玄機，每次來打的民眾都要支付抽頭金。

警方11日前往查緝，發現該麻將館以會員制吸收賭客，經營一個月供不特定人士打麻將，每人每將抽取百元抽頭金，警方當場查獲14名賭客在內，並且查扣6千多元抽頭金。

警方在現場查獲12名賭客，赫然發現有5人是雙北地區的大學生，另外5名則是未成年的高中生，12人分3桌打麻將，但竟有未成年高中生異想天開辯稱「我們是玩輸的請吃飯」。

有未成年高中生甚至直言，大家想打麻將，麻將館既然是合法場所，「進去打麻將」應該不違法，警方當場怒斥「未成年就不能進去打麻將，而且賭博是不合法的」，店家也未善盡查證身份作為。

他們一行人想打牌，麻將館既是合法申請的場所，進去打牌應該不違法，所以才到麻將館內打牌比輸贏，輸的人請贏的人吃飯。

警方現場將負責人、員工以及12名賭客帶回，全案依照賭博罪嫌送辦，未成年的5名高中生則依照少年事件處理法移送少年法庭偵辦。

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