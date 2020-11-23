推動2030雙語國家政策！　蔡英文：10年內提升國民英語能力

▲總統蔡英文出席「2030雙語國家政策第一次諮詢會議」。（圖／翻攝總統府，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

「2030雙語國家政策第一次諮詢會議」今（23）日下午召開，總統蔡英文出席時指出，期盼透過此國家政策，讓年輕世代更有自信往外走出去，並希望在10年內，一定程度地提升國民的英語能力。

下午出席這項會議的除了總統蔡英文外，還包括副總統賴清德、國發會主委龔明鑫、教育部長潘文忠、考試院秘書長劉建忻等人。蔡英文透露，其實過去也有強化英語的相關計畫，但因缺乏系統性資源及力量的投入，所以成效有限。

不過，蔡英文對這次的政策很有信心，「我們把政府體制、英語教育，以及許多需要搭配的民間能量整合起來，希望能在10年內，透過政府及民間的共同努力，一定程度地提升國民的英語能力。」

「台灣的國際處境讓我們更需要具備好的英語能力，讓國際社會知道我們所代表的意義。」蔡英文說，這段時間以來，台灣因成功的防疫讓國際社會注意到，而這時的「我們更應該要走出去，跟世界做更大的連結，讓國際社會更了解我們所處的情勢及堅持的價值。」

蔡英文表示，「這段期間以來，我們國民的自信心是強化了，但是強化自信心之餘，更要鼓勵人民可以向外延伸、往外走出去，因此，英語能力就相當重要。」

最後，她感謝教育工作者撥出時間，共同思考台灣教育的未來，希望透過雙語國家政策，讓英語變成生活的一部分，讓年輕世代花在英語學習的每一分鐘，都能累積成為他們未來的資產，「這就是2030雙語國家計畫裡非常重要的目的」。

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