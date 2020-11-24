單日確診降至1.8萬！英國封城12/2解禁　預告重回「3級警報系統」

▲英格蘭封城將解禁。（圖／路透）

文／中央社

英格蘭地區封城措施即將在12月2日解禁，英相強生（Boris Johnson）今天宣布，解禁後將重新實施3級疫情警報系統，健身房和非必要商店將能恢復營業。

由於一名曾與強生接觸的議員確診，他目前正在進行居家隔離。強生下午以視訊方式對下議院提出解禁後政策。

英國廣播公司（BBC）報導，強生表示，從12月2日起，英格蘭地區將重返3級疫情警報系統，但每一層級的規定都會比先前嚴格。

重返疫情警報系統後，健身房，以及服飾店等非必要商店可望恢復營業，這代表民眾期待已久的耶誕節採買將可開始進行。此外，部分體育賽事可望開打。婚禮與禮拜也可舉辦。各地區的詳細等級有待宣布。

疫情警報等級的劃分依據為各地區的確診數、傳染率，以及當地醫療體系目前的負擔程度，預料每14天進行調整，持續實施至明年3月。

警報第1級的地區將可允許最多6人在室內、室外聚會。第2級禁止不同家戶在室內聚會，但最多6人可在室外聚會。最嚴格的第3級則是禁止不同家戶在室內、室外聚會。

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

至於家中有1歲以下幼童的家庭，也被允許和另一家庭組成「防疫泡泡」，容許互訪。以強生自身為例，他的兒子今年4月出生，符合條件。

強生同時宣布，即便是第1級疫情警報地區，仍鼓勵民眾儘量在家工作。第2級地區僅有供餐酒吧可以恢復營業。第3級地區的餐廳則是僅提供外帶，娛樂場所必須關閉。至於酒吧可恢復營業的地區，最後點單時間為晚上10時，並在11時打烊。

強生透過視訊表示，他對於相關政策對業者造成的困境感到抱歉。他表示：「從病毒開始肆虐之後，我們第一次看到了出路。」但他也表示，「還沒有抵達終點」，並警告民眾「不要揮霍得來不易的防疫成果」。

▲英國自10月起實施3級疫情警報系統，但成效微乎其微，確診與病故人數節節攀升。（圖／路透）

英國自10月起實施3級疫情警報系統，但成效微乎其微，確診與病故人數節節攀升，因此自11月5日起封城4週，12月2日解禁。封城期間內所有酒吧、健身房及非必要商店都必須關閉。

英國官方數據顯示，過去24小時新增1萬8662起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診案例、398人病故，雖然數字依舊驚人，但比起高峰期的每日逾3萬人確診、逾500人病故稍微回落。