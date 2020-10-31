警鈴響柵欄降！轎車搶快卡平交道　害太魯閣號撞上...命大判3月

▲詹男開車闖平交道遭火車撞上。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

詹姓中年男子今年6月間開小客車行經彰化市南美路平交道，聽到警鈴聲柵欄也放下，竟搶快跟前車闖越要強行通過，結果卻進退不得，遭疾駛的太魯閣號迴送車撞上，好險命大沒受傷，但闖越平交道的行為都被監視器拍下，彰化地院日前審結，依犯公共危險罪，判處詹男3月有期徒刑，可改易科罰金。

意外發生當時為6月13日深夜23時25分許，彰化縣消防局獲報立刻派遣人車到場，發現一輛白色小客車毀損嚴重，285B次太魯閣號火車車頭也嚴重破損。

太魯閣號張姓司機員向警方表示，這輛火車是迴送車，準備進廠保養，車上無乘客。他駕駛北上經過南美平交道時，發現該輛小客車闖越平交道，卻因煞車不及就撞上去，所幸駕駛自小客車的詹男未受傷。

事件發生後，「碰」的巨大聲響，不僅嚇壞附近住戶，更對詹男闖平交道的行為大罵，「真的毋湯」，為了搶快把命都賠進去了，真的不值得。

詹男向法官坦承不諱、又有火車張姓司機員證述情節，並有道路交通事故現場圖、南美路平交道監視錄影光碟及翻拍照片、台鐵列車自動防護系統車速表、現場暨車損照片等等，認被告因過失而以他法致生火車往來之危險，量處其刑。

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