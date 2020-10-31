　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警鈴響柵欄降！轎車搶快卡平交道　害太魯閣號撞上...命大判3月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲詹男闖平交道遭火車撞上。（圖／ETtoday資料照）

▲詹男開車闖平交道遭火車撞上。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

詹姓中年男子今年6月間開小客車行經彰化市南美路平交道，聽到警鈴聲柵欄也放下，竟搶快跟前車闖越要強行通過，結果卻進退不得，遭疾駛的太魯閣號迴送車撞上，好險命大沒受傷，但闖越平交道的行為都被監視器拍下，彰化地院日前審結，依犯公共危險罪，判處詹男3月有期徒刑，可改易科罰金。

▲詹男闖平交道遭火車撞上。（圖／ETtoday資料照）

意外發生當時為6月13日深夜23時25分許，彰化縣消防局獲報立刻派遣人車到場，發現一輛白色小客車毀損嚴重，285B次太魯閣號火車車頭也嚴重破損。

▲詹男闖平交道遭火車撞上。（圖／ETtoday資料照）

太魯閣號張姓司機員向警方表示，這輛火車是迴送車，準備進廠保養，車上無乘客。他駕駛北上經過南美平交道時，發現該輛小客車闖越平交道，卻因煞車不及就撞上去，所幸駕駛自小客車的詹男未受傷。

事件發生後，「碰」的巨大聲響，不僅嚇壞附近住戶，更對詹男闖平交道的行為大罵，「真的毋湯」，為了搶快把命都賠進去了，真的不值得。

▲詹男闖平交道遭火車撞上。（圖／ETtoday資料照）

詹男向法官坦承不諱、又有火車張姓司機員證述情節，並有道路交通事故現場圖、南美路平交道監視錄影光碟及翻拍照片、台鐵列車自動防護系統車速表、現場暨車損照片等等，認被告因過失而以他法致生火車往來之危險，量處其刑。

24台人遊千島湖竟成焦屍，記者佯裝家屬與公安諜對諜

洗完肌膚就像保養過後嫩白

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」
快訊／才當房仲幾天　成大電機博士生自殺身亡
快訊／35歲韓女星家中身亡　媽媽陳屍在旁
秀姑巒溪驚見「人彘」！　他見屍連做9天惡夢
女大生遺體發還家屬　檢方誓言：絕對要讓不法者付出代價！
出遊與友同房…深夜聽到呻吟、棉被晃動！她尷尬通知閨蜜夫
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

棄屍地僅離家「10分鐘」！　變態魔梁育誌全挑沒路燈地點下手

快訊／成大電機博士生自殺身亡　「念書壓力大」才當房仲幾天

遭毆打想開槍洩恨　他連拉滑套卻卡不停...砰！突擊發嚇跑自己

歸仁分局長楊慶裕調保安科長　女大生命案5高階警官異動　

牙醫前男友結婚！她「新娘不是我」大鬧診所：讓你變冥婚…下場曝

女大生命案路燈亮不亮受重視　宜蘭市花70萬更換43盞LED路燈

苗栗女「考試完太累」開車暴衝　狂踩油門連撞3車送醫

花蓮秀姑巒溪「人彘」男屍…頭髮全不見！他見屍連做9天惡夢

畫面曝光！金山無人車滑10米撞路人衝小吃攤　如幽靈自動駕駛

快訊／高雄大寮「田裡驚見男焦屍」！全身漆黑腐爛　目擊民眾嚇壞

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

40片雞排一次煎！金黃外皮肉超嫩 搭配「大鍋現炒」鐵板麵淋特調醬汁

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

他帶師姐顯場燒紙錢「衣服都穿了」 女大生母見直播崩潰：爸媽都愛妳

李國毅否認「家事顯赫」：我怕被綁架！　梁以辰取消關注連晨翔「怕沒有人追」

女遛狗不牽繩！新住民兒被追嚇　討道歉反被嗆「大陸人就是要錢」

棄屍地僅離家「10分鐘」！　變態魔梁育誌全挑沒路燈地點下手

快訊／成大電機博士生自殺身亡　「念書壓力大」才當房仲幾天

遭毆打想開槍洩恨　他連拉滑套卻卡不停...砰！突擊發嚇跑自己

歸仁分局長楊慶裕調保安科長　女大生命案5高階警官異動　

牙醫前男友結婚！她「新娘不是我」大鬧診所：讓你變冥婚…下場曝

女大生命案路燈亮不亮受重視　宜蘭市花70萬更換43盞LED路燈

苗栗女「考試完太累」開車暴衝　狂踩油門連撞3車送醫

花蓮秀姑巒溪「人彘」男屍…頭髮全不見！他見屍連做9天惡夢

畫面曝光！金山無人車滑10米撞路人衝小吃攤　如幽靈自動駕駛

快訊／高雄大寮「田裡驚見男焦屍」！全身漆黑腐爛　目擊民眾嚇壞

獨／直擊3D掃描工程師使用iPhone 12 Pro搭配LiDAR掃描製圖

吳斯懷稱掌握「五眼聯盟」情資：美國大選後會發生暴動

全大運／林詩亭百欄13秒04比亞運金牌還快　緊追60年全國紀錄

棄屍地僅離家「10分鐘」！　變態魔梁育誌全挑沒路燈地點下手

3歲男童幼稚園「跳樓」！將門反鎖窗台墜下…樓下老師尖叫一片

二寶媽難當！　劉香慈吃飯用吞的：每天都像打仗

快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」

遭小熊買斷合約　列斯特買爆3466罐啤酒感謝芝加哥球迷支持

新冠肺炎防疫有功！　健保署 「口罩供需資訊平台」獲獎

反對同志大遊行！一柱擎天姐開罵「真噁心」：世界上只能一男一女

受傷Q松鼠不忘救命恩人 連續8「回家」討摸賣萌

社會熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

女大生母認屍　跌坐地上悲喊愛女名字

女大生遇害　她感慨：路用一條人命才照亮

快訊／女大生被擄殺！歸仁分局長遭拔官

即／女大生雙親抵台　媽媽痛哭認屍

即／女大生媽媽凌晨認屍　哭倒丈夫懷中

賭場教父「加蚋慶」小三家門口遭槍擊亡　竟是外甥買凶

轟長榮大學狀況外　女大生母：自己上網查派出所電話問

見隔床呻吟+棉被猛晃　她尷尬通知閨蜜夫

女大生雙親獲死亡證明　母悲喊愛女名

更多熱門

相關新聞

妻養家、顧失智婆婆累倒　夫冷淡嫌煩

妻養家、顧失智婆婆累倒　夫冷淡嫌煩

人妻美美（化名）不滿丈夫阿志（化名）不思上進，離家之後把失智的婆婆、一對兒女通通丟給她照顧，還要幫付手機通話費、機車牌照稅，後來女兒看不下去主動輟學投入職場，近2年來她操勞到身心俱疲，因此決定訴請離婚。沒想到阿志接到法院的電話，竟然回答，「我工作很忙，沒有時間到院調解，對她一直提告感到非常厭煩，日後也沒有時間到院（出庭）。」

一根頭髮破10年案！毒販變辣椒水大盜

一根頭髮破10年案！毒販變辣椒水大盜

太魯閣國家公園4工程齊發！交管全都露

太魯閣國家公園4工程齊發！交管全都露

女中士搬走5箱阿薩姆　結局賠13倍

女中士搬走5箱阿薩姆　結局賠13倍

他騎車吃三明治罰1.2萬　結局逆轉

他騎車吃三明治罰1.2萬　結局逆轉

關鍵字：

太魯閣彰化地院平交道

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

魏如萱彩排一半「2小孩突跑到台前」

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

單親媽窮到剩28元！1通電話秒變年收6億CEO

Sandy「金鐘獎盃放地上」掀戰！

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

潘逸安嫩妻「爆乳白紗」太犯規！　籌辦婚禮累翻：瘦到39公斤了

更多

最夯影音

更多
長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」
回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面