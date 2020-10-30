妻照顧失智婆婆累倒、女兒輟學養家　夫接法院電話冷回：她很煩

記者黃翊婷／綜合報導

人妻美美（化名）不滿丈夫阿志（化名）不思上進，離家之後把失智的婆婆、一對兒女通通丟給她照顧，還要幫付手機通話費、機車牌照稅，後來女兒看不下去主動輟學投入職場，近2年來她操勞到身心俱疲，因此決定訴請離婚。沒想到阿志接到法院的電話，竟然回答，「我工作很忙，沒有時間到院調解，對她一直提告感到非常厭煩，日後也沒有時間到院（出庭）。」

▲美美扛起全家的生活開銷，累到差點崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

美美在判決書中主張，和阿志是在2000年5月間結婚，兩人育有一對子女，後來公公過世，丈夫不肯繼承家業，長期處於工作不穩定的狀態，卻不思上進，只有剛結婚時曾拿出一點點錢貼補家用，2018年5月換了新工作就離家出走，至今行蹤不明，「2019年孩子出車禍，還是透過嫂嫂才找到他。」

美美無奈表示，丈夫對子女不聞不問，她提出離婚的要求又被無視，常常用「工作忙無法回家」等理由拒絕到庭調解，她一個人要養兩個尚未成年的孩子，還要照顧失智的婆婆，並幫忙繳納丈夫的手機通話費、機車牌照稅，生活拮据，身心更是疲憊，就連女兒都看不下去，自願輟學投入職場幫忙貼補家用，反觀丈夫卻視若無睹，甚至棄養妻兒、老母，心態異常，讓她難以苟同，這才決定硬起來訴請離婚。

▲阿志接到法院電話，還嫌妻子很煩。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

對於妻子的指控，阿志接到法院電話，竟然回答，「我都在外地四處跑工作，沒有時間到院調解，對她一直提起訴訟也感到非常厭煩，縱然日後進入訴訟程序，我也沒有時間到院」，之後就再也不接法院的電話，經過合法通知也未出庭，或出示任何書狀聲明。

彰化地院法官認為，阿志對婚姻、家庭以及子女毫不關心，甚至表示厭煩，不僅不履行同居義務，也不參加商議離婚的事，可見態度有多消極，夫妻感情以及家人親情都早已煙消雲散，最終裁定准許美美的請求，判兩人離婚，全案仍可上訴。