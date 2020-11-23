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快訊／屏東小姊弟「接連出事」1死1傷　社會處通報檢警調查

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快訊／屏東小姊弟「接連出事」1死1傷　社會處通報檢警調查

記者鄒鎮宇／綜合報導

屏東一對小姊弟近日接連發生意外，1歲的姊姊頭部重傷送醫，1多月大的弟弟隔天突然無外傷死亡。縣府社會局23日認為姊弟傷亡不單純，通報檢警調查，檢方將解剖男嬰釐清死因。

據了解，1歲女童近日頭部受到撞擊，送至醫院後病情穩定，但頭部有碰撞瘀血的情況，因此院方懷疑受虐；沒想到，隔日女童1個月大的弟弟突然死亡，因此社會處社工通報檢警。

女童父母到案說明，表示女童是從床上摔下，頭部才會受傷，而弟弟是溢奶窒息。檢方表示，男嬰卻無外傷，詳細死因還有待解剖後釐清。

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