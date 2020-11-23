選舉操盤手談國民黨困境　關中：換柱、郭台銘壓制韓流令我傷心

▲關中出席「明天會更好」新書發表會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

前考試院長、前國民黨副主席關中23日出席口述新書《明天會更好：關中傳奇》記者會。席間，被封為國民黨選舉操盤手的關中也大談國民黨的困境，並提出三點建言，包括一、不能放棄基本理念，否則無法和民進黨區隔；二、國民黨要團結；三、國民黨要訓練人才。他也提到，國民黨過去發生兩件事令他傷心，一是換柱，二則是總統初選時，鴻海創辦人郭台銘參選，和前高雄市長韓國瑜競爭。

關中表示，以一個資深的老國民黨、為黨奮鬥一輩子的黨員身分，只能說，國民黨不能放棄基本的理念，在台灣，國民黨代表一個統的政黨，不能說不統、不獨、不武，不統就代表接受台獨，但「統」是有條件的，必須是一個和平的統，是一個反對武力的統，一個兩岸能夠融合的統。

關中指出，時代在變，環境在變，今天說國民黨立場是少數，但未來未必是少數，當大環境改變，「用今天台灣常在講現狀來說，現狀不是我們決定的，現狀是美國決定的，是中共它也要參加決定的，所以現狀改變的話，你這些不統不獨、保持現狀，這個背景就沒有了，所以我認為國民黨不要放棄自己的理念，支持者再少都不能放棄，因為你放棄了，你就不是一個政黨，你跟民進黨沒辦法區隔、去比較、去競爭。」

關中提到，國民黨還是要加強團結，國民黨過去發生兩件事情令他很傷心，一個是換柱、一個是當「韓流」北上的時候，郭台銘要參加選舉，整個局面打亂掉了，把整個韓流的氣勢都壓下去了，這是很大的敗筆，經由正當程序產生的人選，怎麼可以換掉？怎麼可以另外找人？這是自亂陣腳。

關中認為，國民黨要訓練人才，他從事黨務最重視訓練，但國民黨現在不重視訓練，對於幹部也不愛護，導致現在士氣低落，因此國民黨要有志氣，作為一個政黨，自己理念立場要堅持，不能人云亦云，隨時改變。

另外，關中也批評國民黨中常會，「你看看他的（決策）結構，能看嗎？」中常會理論上是一個黨最高權力的決策結構，這些人必須要有相當的社會影響力、知名度、對黨有貢獻，「你看這些人有嗎？如果沒有的話，外面的人會怎麼看，起碼我是看不下去，所以我不認為現在的國民黨，現在的結構，會有什麼讓我們能夠為它，感覺到振奮人心的作法，我認為必須要改，我認為這是黨主席的責任。」

《明天會更好：關中傳奇》以關中本人的視角評述，融合資深媒體人張景為的側寫、消化與問答對話，妙筆生花，呈現出「那個時代」，也就是解嚴前後20年間政治上重要的人與事。