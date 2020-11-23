不爽抽煙遭醉客巴頭引混戰　9人不顧踩到狗屎瘋狂互K...警到場全GG

▲警方獲報出動多名警力。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區22日晚間11時許，民治街一家熱炒店門口發生一起酒後糾紛案，一名男子抽菸時遭人巴頭，雙方共9人從口角衝突，進而演變成一起街頭鬥毆鬧劇，一群人不顧路人眼光，揮拳相互攻擊，還拿木椅、鐵製流理台作為武器，還有人在混亂間不慎踩到路邊狗屎。警方獲報到場後，立即將雙方隔開，並帶回派出所保護管束，全案將依照妨害秩序罪嫌偵辦。

據了解，楊姓男子（24歲）與4名朋友原在熱炒店內消費，卻遇到隔壁桌的李姓男子（38歲）等4人酒後不斷出言挑釁，楊男一度以對方酒醉不予理會，不料李男越講興致越高，加上楊男等人也有喝酒，楊男被激怒後，憤而朝對方揮拳攻擊，雙方友人見狀也加入混戰，一路打到店家外面，連踩到狗大便也不停手，還拿門口攤販的生財器具當武器朝人猛砸。

▲雙方不顧地上有狗大便，當街展開鬥毆。（圖／記者游宗樺攝）

目擊民眾指出，李男一開始就已經在店家消費一段時間，早已處於酒醉狀態，而楊男一行人則是後面才來，菜才剛上2盤，楊男在店外抽菸時，遭喝醉的李男出手巴頭，雙方就在店門口扭打起來，店內的雙方友人見狀也出來助陣，不顧旁人當街展開混戰。

警方獲報迅速到場，立即將雙方隔開，並將人帶回轄區派出所進行調查。對於此事熱炒店家不願追究，警方將依妨害秩序罪偵辦，另外，由於雙方均有提告傷害，警方將調閱監視器釐清案情，依照傷害罪進行調查。

▲警方將鬧事雙方帶回調查。（圖／記者游宗樺翻攝）