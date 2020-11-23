快訊／F-16飛官失聯至今未尋獲…同隊機工長自縊身亡！相驗結果出爐

▲空軍花蓮基地第26作戰隊機工長自縊身亡，相驗結果出爐。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳韻如／花蓮報導

空軍花蓮基地第26作戰隊上校隊長蔣正志17日晚間駕駛F-16戰機夜航，卻於2分鐘後光點消失，失聯至今6天仍未尋獲。孰料，26作戰隊上的黃姓機工長22日晚間卻於營內寢室輕生身亡。稍早花蓮地檢署檢方相驗結果出爐，黃男死因確認為縊頸窒息死亡，而他疑似是因個人因素輕生，目前已開立死亡證明書，並將遺體發還家屬。

空軍上校飛官蔣正志隸屬空軍花蓮基地第26作戰隊，17日晚間6點05分從花蓮基地出發，駕駛F-16戰機起飛，短短2分鐘後從雷達上的光點消失，消失地點位在花蓮機場東北面8浬海域，國軍獲悉後立刻出動搜救，但至今已6天卻仍未尋獲。

沒想到，事隔5天，與蔣正志同隊的黃姓機工長22日晚間卻在營內自縊身亡。對此，空軍司令部緊急回應，表示黃男負責地面裝備，輕生原因與戰機失事並無關聯，也希望外界不要多加揣測。

此外，花蓮地檢署檢方獲報後前往殯儀館相驗，並調查事發現場環境，以及製作相關筆錄後，初步判定黃男為個人因素輕生，而死因初步釐清為縊頸窒息死亡，目前已開立死亡證明書，並將遺體發還家屬。

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